Windows 7 по-прежнему популярнее Windows 10

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Упорство Windows 7 восхищяет и удивляет.

Операционная система, ставшая в прошлые годы стандартом для многих бизнес-сегментов, не собирается терять свою долю рынка. Об этом свидетельствует свежие июльские данные компании Net Applications, они практически совпадают с другими публично доступными подсчётами, скажем, от ирландской компании StatCounter. На этой операционной системе по-прежнему "сидят" 48.9% мировых пользователей компьютеров, её доля среди исключительно Windows-устройств составляет 53.5% - и это несмотря на проводимую Microsoft политику по переводу всего мира на Windows 10. Само собой, Windows 8 и 8.1, к которым никто не питал и не питает особенной слабости, продолжают терять позиции - их совместная доля упала до 7.9%, и основную часть этой аудитории перехватила Windows 10, доля которой поднялась до 27.6%, или 30.2% среди всех Windows-машин. Такими темпами "десятка" захватит более трети Windows-рынка уже к началу будущего года.

При этом же, позиции "семёрки" остаются непоколебимыми уже почти год. Время окончательного прекращения всякой поддержки Windows 7 приближается - до января 2020 года перейти должны все. Но станут ли? В своё время Windows XP точно так же должна была уйти в историю, но по сей день управляет множеством банкоматов и подобных устройств.