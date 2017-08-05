Apple Watch разводится с iPhone
Зачем покупать умные часы, которые в отсутствие смартфона теряют изрядную часть ума? На этот вопрос как раз решили обратить внимание в Apple. В конце 2017 года ожидается появление новой разновидности Apple Watch со встроенным LTE-модемом, вероятно, производства Intel. Об этом сообщают источники относительно авторитетного англоязычного издания Bloomberg.
Как следствие, для полноценной работы часов больше не нужно будет носить повсюду iPhone. Все ключевые функции будут доступны сами по себе. Более того, теоретически возможно даже обеспечение совместимости с Android-устройствами. А что? Apple Music для Android существует, раз.
Два: конкуренты, особенно Microsoft и Google, вкладывают значительные ресурсы в оптимизацию своих разработок для техники под управлением macOS и iOS. На такую экспансию принято отвечать. Любыми доступными методами.
Многие аналитики считают, что умные часы в нынешнем виде лишены будущего. Доля здравого смысла в этом есть. Но Apple Watch - это наиболее успешный представитель данного класса портативной электроники, и пока этот конкретный проект развивается, индустрии в целом можно не бояться резкого и окончательного провала.