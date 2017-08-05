Apple Watch разводится с iPhone

Зачем покупать умные часы, которые в отсутствие смартфона теряют изрядную часть ума ? На этот вопрос как раз решили обратить внимание в Apple . В конце 2017 года ожидается появление новой разновидности Apple Watch со встроенным LTE -модемом, вероятно, производства Intel . Об этом сообщают источники относительно авторитетного англоязычного издания Bloomberg .

Как следствие, для полноценной работы часов больше не нужно будет носить повсюду iPhone. Все ключевые функции будут доступны сами по себе. Более того, теоретически возможно даже обеспечение совместимости с Android-устройствами. А что? Apple Music для Android существует, раз.

Два: конкуренты, особенно Microsoft и Google, вкладывают значительные ресурсы в оптимизацию своих разработок для техники под управлением macOS и iOS. На такую экспансию принято отвечать. Любыми доступными методами.

Многие аналитики считают, что умные часы в нынешнем виде лишены будущего. Доля здравого смысла в этом есть. Но Apple Watch - это наиболее успешный представитель данного класса портативной электроники, и пока этот конкретный проект развивается, индустрии в целом можно не бояться резкого и окончательного провала.