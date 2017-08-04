Lenovo переходит на "чистый" Android

Ехидная присказка про изобретение кем-либо своего личного велосипеда приходит на ум, когда речь идёт не о переосмыслении старого, а о пустых, бессмысленных или даже вредящих конечной цели усилиях. Она подходит прямо сейчас.

Многие компании, отличный пример - Huawei, в своё время приняли решение переработать внешний вид и поведение системы Android, практически превратив её в нечто своё, уникальное. Дополнительно начинив условно безвредными сторонними программами. Свои причины были у всех, где-то сыграла роль даже геополитика. Такие компании невероятны многочисленны. И они отказываются видеть очевидное.

Возможные положительные эффекты такого подхода часто вступают в конфликт с не только вкусовыми предпочтениями пользователя, но и его повседневной безопасностью

Суть конфликта такова: все компании, так или иначе модифицирующие Android на своих устройствах, становятся посредниками между Google и конечным пользователем. Они искривляют прямую тропу от устройства до разработчика операционной системы и ключевых сервисов для него. Того единственного разработчика, что способен выпускать регулярные доработки функционала и обновления безопасности на случай вскрытия непредвиденных угроз.

Мы не пытаемся рисовать исключительно чёрно-белыми красками. Производителей можно понять. Часть проблемы скрыта в отдельных неприятных особенностях резко набравших популярность в прошлые годы процессоров MediaTek и в невысокой маржинальности большинства массовых устройств, что приводит к сомнительным сделкам по распространению "мусорного" ПО. И если бы только в этом. Но причины не так важны, важно то, что в конечном итоге посредники не могут и не хотят брать на себя распространение регулярных обновлений и важных патчей по своему растущему портфолио устройств. Миллионы и миллионы смартфонов и планшетов за свой жизненный цикл не получают ни одного обновления ПО. Они используют исключительно ту прошивку, что собрана к моменту старта продаж. Это выглядит порой как скрытое наказание для покупателя. Мол, не хочешь отдавать интересующую нас сумму, так не надейся на человеческое обхождение.

Приятно видеть, что многие производители постепенно отказываются от подобного поведения. В почётный клуб как раз собирается вступить Lenovo. Новые телефоны этого бренда будут использовать предельно "чистые" версии Android, разве что только с некоторыми дополнениями, вроде управления звуком Dolby. Девятого августа ожидается [в Индии] релиз первого такого телефона, K8 Note. Он будет использовать Android Nougat 7.1.1 и не будет отягощён графическим интерфейсом Vibe UI. Обновлениям быть! Ура, ура, честь и хвала. Когда последуют все другие, интересно, и последуют ли?

В этой истории можно предположить прямое влияние самой компании Google, которая, как Microsoft на рынке планшетов и ноутбуков, пыталась мягко показать другим путь истинный своими телефонами Nexus и Pixel, но не преуспела. Возможно, терпение иссякло и было решено на партнёров надавить? Коли действительно так, то все другие вразумятся на удивление быстро.