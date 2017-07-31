Core i7-8550U: Первый процессор Intel с графикой AMD?
Несколько месяцев назад мы сталкивались со слухами о подготовке гибридных процессоров Intel, которые бы использовали встроенную графику AMD. И вот первое материальное подтверждение: указанный в базе бенчмарка FurMark видеоадаптер Intel UHD Graphics 620, использованный в комбинации с процессором Core i7-8550U (4 или 2 ядра, неясно, при базовой частоте 1.8 ГГц). UHD вместо HD - казалось бы, невелика разница, но азарта добавляет указанный тип драйвера: “amd64”.
Мы ожидаем, что до конца 2017 года в свет выйдут не менее четырёх мобильных процессоров с новым ГП серии Intel UHD Graphics. Это Core i7-8650U, i7-8550U, i5-8530U и i5-8250U. Мы будем следить за этой темой и сообщать подробности по мере их появления.
Благодарим читателя Przemek за добавочные сведения!
Обновление (02-08-2017): Ложная тревога. Наши сведения оказались в корне неправильными, UHD 620 практически ничем не отличается от HD 620. Бессмысленное переименование? Пожалуй. Возможность объединения усилий Intel и AMD на указанном направлении остаётся, но плоды такого сотрудничества мы в этом году не увидим однозначно.