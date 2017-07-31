Notebookcheck

Core i7-8550U: Первый процессор Intel с графикой AMD?

Первые слухи о подобном развитии событий прошли в феврале
Первые слухи о подобном развитии событий прошли в феврале
Таких ЦП будет не меньше четырёх. Обновление: А вот и нет!
by Sergey Tarasov, 31.07.2017
AMD Kaby Lake ноутбуки

Несколько месяцев назад мы сталкивались со слухами о подготовке гибридных процессоров Intel, которые бы использовали встроенную графику AMD. И вот первое материальное подтверждение: указанный в базе бенчмарка FurMark видеоадаптер Intel UHD Graphics 620, использованный в комбинации с процессором Core i7-8550U (4 или 2 ядра, неясно, при базовой частоте 1.8 ГГц). UHD вместо HD - казалось бы, невелика разница, но азарта добавляет указанный тип драйвера: “amd64”.

Мы ожидаем, что до конца 2017 года в свет выйдут не менее четырёх мобильных процессоров с новым ГП серии Intel UHD Graphics. Это Core i7-8650U, i7-8550U, i5-8530U и i5-8250U. Мы будем следить за этой темой и сообщать подробности по мере их появления. 

Благодарим читателя Przemek за добавочные сведения!

Обновление (02-08-2017): Ложная тревога. Наши сведения оказались в корне неправильными, UHD 620 практически ничем не отличается от HD 620. Бессмысленное переименование? Пожалуй. Возможность объединения усилий Intel и AMD на указанном направлении остаётся, но плоды такого сотрудничества мы в этом году не увидим однозначно.  

Четыре "первые ласточки" - или больше?
Четыре "первые ласточки" - или больше?

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Обновлено | Apple откажется от сери...
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Sergey Tarasov, 2017-07-31 (Update: 2017-08- 2)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 