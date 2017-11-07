Notebookcheck

Срочно: Intel всё-таки сделает процессоры с графикой AMD

В январе-марте 2018 года стоит ждать процессор Intel Core с видеопроцессором AMD Radeon (Изображение: Intel)
Официальный пресс-релиз от обеих компаний рассеивает все сомнения. Но что дальше?
by Sergey Tarasov, 07.11.2017
AMD бизнес игры

Intel готовит как минимум один процессор (вероятнее, новое компактное семейство процессоров) на архитектуре Core восьмого поколения, к процессорным ядрам которого напрямую приделают память HBM2 и графический процессор Radeon с неизвестными параметрами и архитектурой. Всё это планируется разместить на одном компактном модуле, радикально сократив размер материнской платы в целом. Первые практические реализации этого проекта стоит ждать на январской технологической выставке CES. В общем, красота и счастливое будущее. Какие могут быть вопросы?

Самые разнообразные. Неизвестность - ключевое слово всей этой истории. Мы рады, что слухи о партнёрстве AMD и Intel наконец подтверждены официально, но информации дано настолько мало, что без помощи сверхестественных сил в анализе никак не обойтись.

Технология соединения памяти, графического процессора и центрального процессора на одной площадке называется EMIB, и уже успешно применяется, но как именно реализовано это соединение? Как ГП и ЦП будут обмениваться данными, через шину PCI-Express? Если "да", значит ли это, что Intel не собирается отказываться от своих собственных графических разработок, реализованных во время лицензионного соглашения с NVIDIA последних лет? Такая система что, будет иметь сразу два ГП, переключаясь между ними в зависимости от задачи? Звучит маловероятно... но и полностью отбросить эту версию нельзя.

Конечно же, наиболее вероятно то, что графика AMD в новом процессоре заменит собой текущие графические разработки Intel с перспективой полностью отказаться от них в будущем. Такой вариант устроил бы многих крупных клиентов Intel, в особенности Apple. Если так, то как реализовано их питание и как будет держаться под контролем TDP? И какая именно архитектура графики AMD используется, ведь компания только-только готовит атаку собственных процессоров на мир ноутбуков, и рассматриваемая нами новинка может сильно этому помешать?

Интересно и то, о каком именно процессоре (процессорах) идёт речь. Упоминается серия H, это обычно модели с 4 и более ядрами и TDP, равным 35 Вт либо 45 Вт. Они используются в основном в игровых ноутбуках с Windows, а также в iMac и MacBook Pro. Но такие устройства обычно имеют дискретную видеокарту! Можно ли считать, что AMD будет поставлять для данного проекта настолько мощные и энергоэффективные ГП, что выделенная видеокарта не потребуется?

Вопросы... вопросы. Хорошо, если ближайшие дни принесут на них как можно больше ответов.

Практически всю матплату планируется уместить на одной компактной площадке (Изображение: Intel)
Практически всю матплату планируется уместить на одной компактной площадке (Изображение: Intel)

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Sergey Tarasov, 2017-11- 7 (Update: 2017-11- 7)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 