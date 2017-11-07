Срочно: Intel всё-таки сделает процессоры с графикой AMD
Intel готовит как минимум один процессор (вероятнее, новое компактное семейство процессоров) на архитектуре Core восьмого поколения, к процессорным ядрам которого напрямую приделают память HBM2 и графический процессор Radeon с неизвестными параметрами и архитектурой. Всё это планируется разместить на одном компактном модуле, радикально сократив размер материнской платы в целом. Первые практические реализации этого проекта стоит ждать на январской технологической выставке CES. В общем, красота и счастливое будущее. Какие могут быть вопросы?
Самые разнообразные. Неизвестность - ключевое слово всей этой истории. Мы рады, что слухи о партнёрстве AMD и Intel наконец подтверждены официально, но информации дано настолько мало, что без помощи сверхестественных сил в анализе никак не обойтись.
Технология соединения памяти, графического процессора и центрального процессора на одной площадке называется EMIB, и уже успешно применяется, но как именно реализовано это соединение? Как ГП и ЦП будут обмениваться данными, через шину PCI-Express? Если "да", значит ли это, что Intel не собирается отказываться от своих собственных графических разработок, реализованных во время лицензионного соглашения с NVIDIA последних лет? Такая система что, будет иметь сразу два ГП, переключаясь между ними в зависимости от задачи? Звучит маловероятно... но и полностью отбросить эту версию нельзя.
Конечно же, наиболее вероятно то, что графика AMD в новом процессоре заменит собой текущие графические разработки Intel с перспективой полностью отказаться от них в будущем. Такой вариант устроил бы многих крупных клиентов Intel, в особенности Apple. Если так, то как реализовано их питание и как будет держаться под контролем TDP? И какая именно архитектура графики AMD используется, ведь компания только-только готовит атаку собственных процессоров на мир ноутбуков, и рассматриваемая нами новинка может сильно этому помешать?
Интересно и то, о каком именно процессоре (процессорах) идёт речь. Упоминается серия H, это обычно модели с 4 и более ядрами и TDP, равным 35 Вт либо 45 Вт. Они используются в основном в игровых ноутбуках с Windows, а также в iMac и MacBook Pro. Но такие устройства обычно имеют дискретную видеокарту! Можно ли считать, что AMD будет поставлять для данного проекта настолько мощные и энергоэффективные ГП, что выделенная видеокарта не потребуется?
Вопросы... вопросы. Хорошо, если ближайшие дни принесут на них как можно больше ответов.