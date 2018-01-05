Shadow Blade: мощный игровой компьютер в аренду

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Французский бизнес Blade начал свою деятельность в 2016 году. Компания надеется преуспеть там, где были сильно биты многие другие: они предлагают гамать через Интернет. За несколько десятков евро ежемесячно немецкому пользователю вскоре можно будет, фактически, арендовать собственный сервер, начинённый под стиль современного игрового ПК. С восьмиядерным процессором Xeon и мощной (но неназванной) видеокартой NVIDIA, с накопителем SSD и двенадцатью гигабайтами оперативной памяти. В качестве добивающего аргумента обещается постепенное обновление предлагаемых в аренду комплектующих, чтобы мощность системы не отставала от времени. Конкретная стоимость сервиса зависит от выбранной длины предоплаты: минимально выходит тридцать евро за месяц, если оплатить сразу много вперёд. Чуть другие цены, но относительно похожие, во Франции, где всё уже работает, и в США, где - как и в Германии - Blade как раз запускается.

Играть в Windows-игры при помощи продукта от Shadow в формате 4K60 можно не только на Mac и Windows-устройствах, но и на Android-фонах и планшетах. Разумеется, нужен будет соответствующий игре контроллер, беспроводной или подключаемый по OTG. Минимальная рекомендуемая скорость соединения составляет 15 Мбит, и если это условие выполняется, то различные задержки должны быть минимальны или отсутствовать вовсе за счёт того, что дата-центры строятся на относительно близких к клиентам расстояниях: сотни километров. Именно за счёт этого Shadow надеется обеспечивать действительно стабильный и завлекающий игровой процесс, а значит, избежать судьбы OnLive и подобных мертворожденных предшественников.

Сама идея довольно-таки интересна. Владеть чем-то, будь то домом или автомобилем, хотят всё меньше людей, так зачем же владеть игровым компьютером? За хороший сейчас, как и всегда, нужно отдать тысячи три долларов, при этом его придётся обслуживать и периодически проводить апгрейд. Получить столь же мощную систему, но доступную из любой комнаты с Интернетом, за в сотню раз меньшую сумму, пусть и забираемую с карты ежемесячно - чем не альтернатива?

Как-то забыли в Shadow о стоимости игр. Они в предлагаемый пакет услуг не входят, их придётся покупать и устанавливать самостоятельно. Так же, как и на настоящий компьютер.