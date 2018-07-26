Notebookcheck

Игра Alto's Odyssey вышла на Android. Наконец-то!

Теперь герой игры будет рассекать не только по снежным долинам... (Изображение: канал разработчика на YouTube)
Теперь герой игры будет рассекать не только по снежным долинам... (Изображение: канал разработчика на YouTube)
Как и в Alto's Adventure, графика и саундтрек вызывают интенсивное слюнотечение
by Sergey Tarasov, 26.07.2018
телефоны планшеты Android Apple игры

Формат мобильного гейминга сам по себе предполагает множество ограничений: это и нежелание основной массы аудитории платить за такую непрактичную вещь, как игра; и ограниченное время типичной игровой сессии (нередко продолжительность одной сессии укладывается в две-три минуты); и сравнительно невысокие, пока ещё, вычислительные мощности целевых устройств. Но отдельные разработчики находят способы обойти все ограничения и доставить аппетитный продукт, который хочется употребить ещё и ещё раз.

Noodlecake Studios с их Alto's Adventure и Alto's Odyssey как раз входят в это число. Вторая игра как раз только сегодня, 26 июля, стала доступна для Android; ранее её можно было найти лишь в Apple App Store. Вот, держите ссылку на Google Play. Не за что (:

Бесплатная версия предполагает наличие рекламы, но... как бы оно ни выглядело, с этим недугом большинство отечественных потребителей уже давно умеет справиться.

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Sergey Tarasov, 2018-07-26 (Update: 2018-07-27)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 