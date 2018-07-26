Игра Alto's Odyssey вышла на Android. Наконец-то!
Формат мобильного гейминга сам по себе предполагает множество ограничений: это и нежелание основной массы аудитории платить за такую непрактичную вещь, как игра; и ограниченное время типичной игровой сессии (нередко продолжительность одной сессии укладывается в две-три минуты); и сравнительно невысокие, пока ещё, вычислительные мощности целевых устройств. Но отдельные разработчики находят способы обойти все ограничения и доставить аппетитный продукт, который хочется употребить ещё и ещё раз.
Noodlecake Studios с их Alto's Adventure и Alto's Odyssey как раз входят в это число. Вторая игра как раз только сегодня, 26 июля, стала доступна для Android; ранее её можно было найти лишь в Apple App Store. Вот, держите ссылку на Google Play. Не за что (:
Бесплатная версия предполагает наличие рекламы, но... как бы оно ни выглядело, с этим недугом большинство отечественных потребителей уже давно умеет справиться.