Смартфоны OnePlus 3 и 3T не будут обновляться до Android 8.1… потому что получат 9 версию после официального релиза!
OnePlus 3 и 3T - это флагманы 2016 года. Владельцы этих гаджетов радовались длительному сроку программной поддержки со стороны производителя. Однако, в сегодняшних реалиях оба этих смартфона уже вплотную приблизились к концу своего жизненного цикла поддержки, а обновления до свежей версии Android все нет. И вот, буквально на днях компания OnePlus 3 представила отличное оправдание для такой ситуации: оказалось, что производитель все это время занимался адаптацией Android 9.0 для указанных моделей.
Данную информацию 30 июля 2018 опубликовал администратор официального форума Oxygen OS (oneplus.com). Пост, по большей части, рассказывает о большом успехе в работе OnePLus над Android P. Достичь таких результатов удалось благодаря (далее цитата):
совместной работе с Google по программе Android P Beta
Это действительно отличная новость для всех пользователей данных смартфонов, которые ждут скорого выхода Android P, который превратит ОС версии 8.1
в тыкву устаревший продукт. Правда, согласно официальной информации производителя первыми начнут получать обновление до свежей версии модели 6, 5 и 5T, а затем уже 3/3T. Другими словами - пользователи флагманов 2016 года выпуска окажутся в конце очереди на свежие обновы. В OnePlus пообещали держать в курсе владельцев гаджетов о сроках выхода новых прошивок.