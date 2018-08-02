Смартфоны OnePlus 3 и 3T не будут обновляться до Android 8.1… потому что получат 9 версию после официального релиза!

OnePlus 3 и 3T несколько лет назад были флагманскими устройствами. Несмотря на приличный отрезок времени, производитель решил обновить данные смартфоны до последней версии Android. Сейчас аппараты работают на Oxygen OS, которая основана на Oreo 8.0.

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OnePlus 3 и 3T - это флагманы 2016 года. Владельцы этих гаджетов радовались длительному сроку программной поддержки со стороны производителя. Однако, в сегодняшних реалиях оба этих смартфона уже вплотную приблизились к концу своего жизненного цикла поддержки, а обновления до свежей версии Android все нет. И вот, буквально на днях компания OnePlus 3 представила отличное оправдание для такой ситуации: оказалось, что производитель все это время занимался адаптацией Android 9.0 для указанных моделей.

Данную информацию 30 июля 2018 опубликовал администратор официального форума Oxygen OS (oneplus.com). Пост, по большей части, рассказывает о большом успехе в работе OnePLus над Android P. Достичь таких результатов удалось благодаря (далее цитата):

совместной работе с Google по программе Android P Beta