Notebookcheck

Смартфоны OnePlus 3 и 3T не будут обновляться до Android 8.1… потому что получат 9 версию после официального релиза!

Дизайн и компоновка Oneplus 3 и 3T одинаковы, но начинка у них разная
Дизайн и компоновка Oneplus 3 и 3T одинаковы, но начинка у них разная
OnePlus 3 и 3T несколько лет назад были флагманскими устройствами. Несмотря на приличный отрезок времени, производитель решил обновить данные смартфоны до последней версии Android. Сейчас аппараты работают на Oxygen OS, которая основана на Oreo 8.0.
by Deirdre O Donnell, 02.08.2018
Android Chinese Tech телефоны Software

OnePlus 3 и 3T - это флагманы 2016 года. Владельцы этих гаджетов радовались длительному сроку программной поддержки со стороны производителя. Однако, в сегодняшних реалиях оба этих смартфона уже вплотную приблизились к концу своего жизненного цикла поддержки, а обновления до свежей версии Android все нет. И вот, буквально на днях компания OnePlus 3 представила отличное оправдание для такой ситуации: оказалось, что производитель все это время занимался адаптацией Android 9.0 для указанных моделей.

Данную информацию 30 июля 2018 опубликовал администратор официального форума Oxygen OS (oneplus.com). Пост, по большей части, рассказывает о большом успехе в работе OnePLus над Android P. Достичь таких результатов удалось благодаря (далее цитата):

совместной работе с Google по программе Android P Beta

Это действительно отличная новость для всех пользователей данных смартфонов, которые ждут скорого выхода Android P, который превратит ОС версии 8.1 в тыкву устаревший продукт. Правда, согласно официальной информации производителя первыми начнут получать обновление до свежей версии модели 6, 5 и 5T, а затем уже 3/3T. Другими словами - пользователи флагманов 2016 года выпуска окажутся в конце очереди на свежие обновы. В OnePlus пообещали держать в курсе владельцев гаджетов о сроках выхода новых прошивок.

Источник(и)

Игра Alto's Odyssey вышла на Androi...
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 08 > Смартфоны OnePlus 3 и 3T не будут обновляться до Android 8.1… потому что получат 9 версию после официального релиза!
Deirdre O Donnell, 2018-08- 2 (Update: 2018-08- 2)

 