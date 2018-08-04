Nvidia все же будет использовать суффикс 20XX в названиях видеокарт GeForce GTX нового поколения
Компании Nvidia удавалось избежать утечек названий видеокарт GeForce GTX следующего поколения уже долгое время. Гипотезы о том какая же все-таки будет нумерация у адаптеров с новой архитектурой начали появляться в начале марта 2018 и тогда цифра “2” в названии была вполне очевидным и логичным предположением. Тем не менее, спустя некоторое время на большинстве ресурсов распространилась информация о том, что Nvidia скорее всего будет использовать суффикс 11хх.
Несмотря на то, что Nvidia разослала соответствующую информацию AIB партнерам, компании каким-то чудом удалось избежать утечки названия моделей видеокарт. Однако, судя по всему Российские органы ECC сертификации не особо заботятся о секретах производителей. Простой поиск по последним сертификатам выданным Manli (китайский AIB партнер Nvidia) раскрывает схему наименований с суффиксом 20хх у видеокарт нового поколения.
Более того, до сих пор не было точно известно какую именно архитектуру будет использовать Nvidia в новых ГП (Ampere или Turing). Те самые сертификаты содержат кодовые названия GA104 и GA104-400, что указывает на использование микроархитектуры Ampere.
Пользователь Twitter под ником Komachi намекнул, что GTX 2070 и GTX 2080 могут быть просто неправильно записанными названиями GTX 1070 и 1080, так как цифра “2” в начале более нигде в документах не встречается. Вдобавок, названия в сертификатах могут быть изменены компанией производителем в любое время, а значит данные кодовые имена могут быть временными.
Август уже наступил, а значит уже совсем скоро (в последних числах месяца) мы увидим официальную презентацию видеокарт Nvidia следующего поколения. Несмотря на это, утечки и слухи в сети идут непрекращающимся потоком, а значит в ближайшие недели мы узнаем "новые детали" относительно готовящихся к выпуску видеоадаптеров.