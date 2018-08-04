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Nvidia все же будет использовать суффикс 20XX в названиях видеокарт GeForce GTX нового поколения

Опубликованный ECC сертификат на будущие видеокарты Manli позволяет убедится в том, что Nvidia использовать суффикс 20xx в новом поколении. (Изображение: Youtube)
Опубликованный ECC сертификат на будущие видеокарты Manli позволяет убедится в том, что Nvidia использовать суффикс 20xx в новом поколении. (Изобра
Как и утверждали изначальные слухи в Сети, Nvidia будет выпускать видеокарты нового поколения с суффиксом GTX 20xx в названии, а не 11xx как принято было считать (опять же - на основании слухов) несколько последних месяцев. Как бы там ни было, появился сертификат ECC выданный в России на продукцию производителя Manli, в котором упоминаются видеоадаптеры Nvidia 20xx-серии. Вдобавок в сертификате упоминается, что новые видеокарты основаны на архитектуре Ampere.
by Bogdan Solca, 04.08.2018
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Компании Nvidia удавалось избежать утечек названий видеокарт GeForce GTX следующего поколения уже долгое время. Гипотезы о том какая же все-таки будет нумерация у адаптеров с новой архитектурой начали появляться в начале марта 2018 и тогда цифра “2” в названии была вполне очевидным и логичным предположением. Тем не менее, спустя некоторое время на большинстве ресурсов распространилась информация о том, что Nvidia скорее всего будет использовать суффикс 11хх.

Несмотря на то, что Nvidia разослала соответствующую информацию AIB партнерам,  компании каким-то чудом удалось избежать утечки названия моделей видеокарт. Однако, судя по всему Российские органы ECC сертификации не особо заботятся о секретах производителей. Простой поиск по последним сертификатам выданным Manli (китайский AIB партнер Nvidia) раскрывает схему наименований с суффиксом 20хх у видеокарт нового поколения.

Более того, до сих пор не было точно известно какую именно архитектуру будет использовать Nvidia в новых ГП (Ampere или Turing). Те самые сертификаты содержат кодовые названия GA104 и GA104-400, что указывает на использование микроархитектуры Ampere.

Пользователь Twitter под ником Komachi намекнул, что GTX 2070 и GTX 2080 могут быть просто неправильно записанными названиями GTX 1070 и 1080, так как цифра “2” в начале более нигде в документах не встречается. Вдобавок, названия в сертификатах могут быть изменены компанией производителем в любое время, а значит данные кодовые имена могут быть временными.

Август уже наступил, а значит уже совсем скоро (в последних числах месяца) мы увидим официальную презентацию видеокарт Nvidia следующего поколения. Несмотря на это, утечки и слухи в сети идут непрекращающимся потоком, а значит в ближайшие недели мы узнаем "новые детали" относительно готовящихся к выпуску видеоадаптеров.

Все модели видеокарт, сертифицированные для бренда Manli (Изображение: ECC)
Все модели видеокарт, сертифицированные для бренда Manli (Изображение: ECC)

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Bogdan Solca, 2018-08- 4 (Update: 2018-08- 4)

 