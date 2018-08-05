В последнем обновлении Asus Zenfone 5Z появилась поддержка RAW формата
В некоторых регионах, например в Индии, Asus Zenfone 5Z уже продается и даже сумел отбить у действующего флагмана OnePlus 6 часть аудитории. В июле смартфон уже получил серьезное обновление, а теперь у пользователей есть возможность улучшить качество съемки, установив ПО последней версии. Среди изменений новой прошивки отмечены такие пункты:
- Добавлена поддержка RAW формата
- Добавлена возможность панорамной съемки
- Добавлена возможность ручного управления EIS
- Вспышку теперь можно активировать в Профессиональном режиме
- Фильтры применяются в реальном времени
- Улучшено качество съемки
- Улучшен режим HDR
- Улучшена стабильность камеры
- Исправлена выдержка в автоматическом режиме
- Улучшена резкость снимков
- Оптимизирована работа автофокуса
- Улучшено качество съемки замедленного видео(720p)
- Увеличен битрейт записи в видеозаписях (192 кбит/с)
Кроме вышеперечисленного, в обновлении улучшена работа WiFi модуля, а также исправлены ошибки. Многим пользователям понравится, что теперь можно сохранять снимки в RAW формате, который удобнее редактировать. Камеру в Zenfone 5Z уже критиковали за отсутствие панорамного режима, который достаточно распространен в других смартфонах, так что мы рады, что он появился в этом обновлении. Другие изменения относящиеся к камере включают улучшения качества съемки двойного модуля основной камеры (12 + 8 МП).
Напомним, Asus Zenfone 5Z впервые был анонсирован на MWC 2018, а в июле появился в продаже. На данный момент смартфон в конфигурации 6/64 ГБ является самым дешевым смартфоном со Snapdragon 845. Также доступны конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти. Смартфон Zenfone 5Z имеет стереодинамики с поддержкой DTS:X HiRes audio, различные функции на основе ИИ, а также 5,2-дюймовый IPS дисплей с FHD+ разрешением и вырезом. Емкость батареи устройства составляет 3300 мАч. Работает аппарат на Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой ZenUI 5.0.