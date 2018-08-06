Вышла финальная версия Android 9.0 P, ее официальное название - Android Pie

Android 9 уже доступен для всех смартфонов Pixel, финальная версия системы получила название Android Pie. Это первоначальный релиз, потому в системе присутствуют еще не все функции и возможности, анонсированные на Google I/O 2018. Так, пока что отсутствует панель «Цифровое благополучие» и новый режим “Не беспокоить” - они станут доступны позже.

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Финальная версия операционной системы Android 9.0 уже доступна, официальное название - Pie. Все верно - не Popsicle, Pudding или Pumpkin Pie, а просто - Pie. Android 9.0 Pie содержит множество изменений и улучшений относительно Android 8.1 Oreo, распространение на совместимые устройства Google Pixel уже идет полным ходом.

Одним из нововведений в Android 9.0 Pie стали жесты управления наподобие тех, что есть в iPhone X. Возможно таким жестом Google хочет переманить на свою сторону больше аудитории, при этом оставляя возможность каждому выбрать удобный способ управления. в ОС также появилась поддержка экранов с вырезом, потому важная информация в приложениях больше не будет обрезаться. В Android Pie появилась функция “Адаптивный аккумулятор”, которая использует машинное обучение для продления времени работы смартфона. Похожие возможности существовали в смартфонах различных производителей и ранее, но начиная с последней версии Android - это теперь нативная фишка системы. Поработали также и над безопасностью и приватностью. Приложения выполняющиеся в фоне больше не имеют доступа к камере, микрофону и другим датчикам, а для доступа к списку вызовов теперь каждый раз выводится отдельный запрос.

Несмотря на то, что финальная версия ОС вышла в релиз, не все функции Android Pie анонсированные ранее присутствуют в текущей сборке. Дебют таких функций, как Slices, которые за счет более глубокой интеграции обеспечивают более интуитивное и простое взаимодействие с системой, намечен на осень. Вообще, Slices станут очень полезными, если получат широкую поддержку разработчиков. К примеру, в поиске по слову “Lyft” теперь будет отображаться не только само приложение, но и предложение совершить поездку по часто используемым маршрутам, например домой или на работу. Панель “Цифровое благополучие”, о которой в Google рассказывали на конференции I/O 2018 также появится осенью. Тем не менее, обладатели Pixel уже сейчас могут подать заявку на бета-тест инновационных функций.

Когда станет доступно это обновления сказать точно, как и в случае всех предыдущих, нельзя. На данный момент, естественно, последнюю версию могут получить обладатели смартфонов Google. В Essential подтвердили информацию о том, что уже завтра финальная версия будет доступна на PH-1. Согласно Google:

Устройства, участвующие в программе раннего тестирования, от таких производителей как Sony Mobile, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus, Essential и сертифицированные смартфоны Android One получат обновление к концу осени. Мы также сотрудничаем с другими производителями, чтобы сделать Android 9 доступным в этом году."

Смартфоны с поддержкой Project Treble в теории должны обновиться до Android 9 Pie быстрее, чем это было с Oreo. Конечно же, сроки выхода обновления для смартфонов различных производителей будут разниться из-за ввиду программных и аппаратных отличий.