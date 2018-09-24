Пришло время отпраздновать 10-летие Google Android

Несмотря на то, что Android Inc. была основана в далеком 2003 году, у одноименной мобильной ОС ушло некоторое время для полноценного выхода на рынок. Поводом для празднования является памятная дата 23 сентября 2008 года, когда был представлен первый коммерческий Android-смартфон HTC Dream, известный также как T-Mobile G1.

В прошлом году мы уже отмечали 10 лет с момента первого бета-релиза мобильной ОС Android. Теперь же поводом для празднования является 10-летие с момента выхода первого Android-смартфона, а именно - T-Mobile G1 (также известного как HTC Dream).

Упомянутый смартфон был оснащен qwerty-клавиатурой, слайд-механизмом в дисплее и работал на Android 1.6 Donut. Следующим символичным аппаратом на Android стал Google Phone в январе 2010. У нас он более известен как Nexus One, производителем выступала компания HTC, а роль ОС была отведена Android 2.1 Eclair. Через некоторое время данный смартфон получил обновление до Android 2.3.6 Gingerbread.

Другими знаковыми для экосистемы Android смартфонами созданными в Google стали Nexus S (декабрь 2010, первый смартфон с NFC, который работал, а не просто был установлен на будущее), Nexus 6 (октябрь 2014, первый смартфон со сверхбыстрой зарядкой), Google Pixel (октябрь 2015, лучшая мобильная камера). Конечно же, свои интересные и в чем-то уникальные смартфоны на Android выпускают и Samsung, Motorola, Sony с LG. Мы будем рады услышать ваше мнение о том, какие смартфоны на Android были лучшими за все 10 лет, ниже в комментариях.

Под конец стоит упомянуть 5 ключевых особенностей данной мобильной ОС, которые были уже в первой ее версии и остаются с нами и по сей день: магазин Google Play (изначально Android Market), синхронизация (контакты, почта, календарь), сортировка приложений (здесь произошли серьезные визуальные изменения, но суть осталась прежней), SMS и MMS сообщения, а также уведомления.

Давайте вместе поздравим наших друзей-помощников на Android с 10-летием!