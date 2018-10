Конец игры: студия Telltale Games закрывается

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Telltale Games, существующая на данный момент уже почти 15 лет - это американская студия разработки видеоигр, базирующаяся в Сан Рафел (San Rafael), которая за свою историю успела приложить руку ко многим популярным сериалам и книгам, превратив их в захватывающие цифровые приключения. В обширный список созданных в данной студии игр включает в себя The Walking Dead, The Wolf Among Us, Sam & Max, Game of Thrones, Minecraft: Story Mode и Tales from the Borderlands. К сожалению, у любой игры есть конец и в данном случае дело уже дошло до финишной прямой.

Сразу несколько источников Сети утверждают, что около 250 сотрудников студии были уволены без предупреждения и на данный момент в Telltale Games осталась лишь маленькая команда из 25 человек. В официальном заявлении компании в Twitter утверждается следующее: “Сегодня нам в Telltale Games пришлось принять сложное решение и начать срочное закрытие студии в связи с непреодолимыми обстоятельствами и проблемами. Большая часть персонала была распущена этим утром.”

Второй эпизод финального сезона The Walking Dead выйдет на следующей неделе. Команда из 25 сотрудников “осталась чтобы выполнить обязательства компании перед руководством и партнерами”, но сколько именно времени понадобится для завершения всех текущих проектов студии, пока неизвестно.

Ранее, в ноябре 2017 года компания уволила 25% штата (90 сотрудников) и уже тогда было понятно, что дальнейшие перспективы студии довольно размытые. Тем не менее, такого масштабного увольнения не ожидал никто, особенно учитывая какую популярность приобрела игра The Walking Dead (и она явно не одна такая у данной студии).