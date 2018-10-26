Bethesda опубликовала системные требования Fallout 76

Студия Bethesda представила публике минимальные и рекомендуемые системные требования для запуска Fallout 76. Приверженцам ПК гейминга необходимо иметь как минимум процессор i7-4790 или Ryzen 3 1300X в своем арсенале, а если говорить о видеокарте, то понадобится хотя-бы Nvidia GTX 780 или AMD Radeon R9 285. Минимальный объем ОЗУ составляет 8 ГБ, а на жестком диске должно быть 60 ГБ свободного пространства.

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Уже совсем скоро игра Fallout 76 выйдет на ПК, а у счастливых обладателей Xbox One даже была возможность поучаствовать в бета-тесте проекта. 30 октября возможность попробовать прогуляться по пустошам появится и у обладателей ПК/PlayStation. Допускаются только совершеннолетние участники, подтвердившие необходимую подписку (в случае консолей), находящиеся в указанном в правилах регионе. От ПК-геймеров потребуется активный аккаунт Bethesda.net.

Вот какие минимальные требования выдвинули в Bethesda всем обладателям компьютеров для запуска нового Fallout:

64-битный процессор и ОС

Версия ОС: Windows 7/8/10

Процессор: Intel Core i7-4790 3.6 ГГц/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 ГГц или эквивалент

Видеокарта: Nvidia GTX 780 3 ГБ/AMD Radeon R9 285 2 ГБ или эквивалент

Память: 8 ГБ ОЗУ

Накопитель: 60 ГБ свободного дискового пространства

Ну а для тех, кто хочет глубже погрузиться в игровой процесс и выкрутить настройки повыше нужно обладать устройством с такими характеристиками (или выше):

64-битный процессор и ОС

Версия ОС: Windows 7/8/10

Процессор: Intel Core i7-4790 3.6 ГГц / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 ГГц

Видеокарта: Nvidia GTX 970 4 ГБ / AMD R9 290X 4 ГБ

Память: 8 ГБ ОЗУ

Накопитель: 60 ГБ свободного дискового пространства

Обычно игры серии Fallout высоко оцениваются как критиками, так и самим интернет-сообществом (за исключением олдскульных хардкорщиков, обвиняющих Bethesda в коверкании серии) и предварительные отзывы о бета-версии на Xbox One пока лишь положительные. Финальный релиз игры ожидается в середине ноября 2018 года.