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Bethesda опубликовала системные требования Fallout 76

В Fallout 76 используется движок Creation Engine. (Изображение: Bethesda)
В Fallout 76 используется движок Creation Engine. (Изображение: Bethesda)
Студия Bethesda представила публике минимальные и рекомендуемые системные требования для запуска Fallout 76. Приверженцам ПК гейминга необходимо иметь как минимум процессор i7-4790 или Ryzen 3 1300X в своем арсенале, а если говорить о видеокарте, то понадобится хотя-бы Nvidia GTX 780 или AMD Radeon R9 285. Минимальный объем ОЗУ составляет 8 ГБ, а на жестком диске должно быть 60 ГБ свободного пространства.
by Daniel R Deakin, 26.10.2018
Console игры Gamecheck Windows

Уже совсем скоро игра Fallout 76 выйдет на ПК, а у счастливых обладателей Xbox One даже была возможность поучаствовать в бета-тесте проекта. 30 октября возможность попробовать прогуляться по пустошам появится и у обладателей ПК/PlayStation. Допускаются только совершеннолетние участники, подтвердившие необходимую подписку (в случае консолей), находящиеся в указанном в правилах регионе. От ПК-геймеров потребуется активный аккаунт Bethesda.net.

Вот какие минимальные требования выдвинули в Bethesda всем обладателям компьютеров для запуска нового Fallout:

  • 64-битный процессор и ОС
  • Версия ОС: Windows 7/8/10
  • Процессор: Intel Core i7-4790 3.6 ГГц/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 ГГц или эквивалент
  • Видеокарта: Nvidia GTX 780 3 ГБ/AMD Radeon R9 285 2 ГБ или эквивалент
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Накопитель: 60 ГБ свободного дискового пространства

Ну а для тех, кто хочет глубже погрузиться в игровой процесс и выкрутить настройки повыше нужно обладать устройством с такими характеристиками (или выше):

  • 64-битный процессор и ОС
  • Версия ОС: Windows 7/8/10
  • Процессор: Intel Core i7-4790 3.6 ГГц / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 ГГц
  • Видеокарта: Nvidia GTX 970 4 ГБ / AMD R9 290X 4 ГБ
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Накопитель: 60 ГБ свободного дискового пространства

Обычно игры серии Fallout высоко оцениваются как критиками, так и самим интернет-сообществом (за исключением олдскульных хардкорщиков, обвиняющих Bethesda в коверкании серии) и предварительные отзывы о бета-версии на Xbox One пока лишь положительные. Финальный релиз игры ожидается в середине ноября 2018 года.

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Daniel R Deakin, 2018-10-26 (Update: 2018-10-26)

 