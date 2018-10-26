Bethesda опубликовала системные требования Fallout 76
Уже совсем скоро игра Fallout 76 выйдет на ПК, а у счастливых обладателей Xbox One даже была возможность поучаствовать в бета-тесте проекта. 30 октября возможность попробовать прогуляться по пустошам появится и у обладателей ПК/PlayStation. Допускаются только совершеннолетние участники, подтвердившие необходимую подписку (в случае консолей), находящиеся в указанном в правилах регионе. От ПК-геймеров потребуется активный аккаунт Bethesda.net.
Вот какие минимальные требования выдвинули в Bethesda всем обладателям компьютеров для запуска нового Fallout:
- 64-битный процессор и ОС
- Версия ОС: Windows 7/8/10
- Процессор: Intel Core i7-4790 3.6 ГГц/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 ГГц или эквивалент
- Видеокарта: Nvidia GTX 780 3 ГБ/AMD Radeon R9 285 2 ГБ или эквивалент
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Накопитель: 60 ГБ свободного дискового пространства
Ну а для тех, кто хочет глубже погрузиться в игровой процесс и выкрутить настройки повыше нужно обладать устройством с такими характеристиками (или выше):
- 64-битный процессор и ОС
- Версия ОС: Windows 7/8/10
- Процессор: Intel Core i7-4790 3.6 ГГц / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 ГГц
- Видеокарта: Nvidia GTX 970 4 ГБ / AMD R9 290X 4 ГБ
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Накопитель: 60 ГБ свободного дискового пространства
Обычно игры серии Fallout высоко оцениваются как критиками, так и самим интернет-сообществом (за исключением олдскульных хардкорщиков, обвиняющих Bethesda в коверкании серии) и предварительные отзывы о бета-версии на Xbox One пока лишь положительные. Финальный релиз игры ожидается в середине ноября 2018 года.