C 2018
Notebookcheck

Western Digital анонсировала выпуск жестких дисков объемом 15 ТБ

Изображение: Western Digital
Изображение: Western Digital
Компания Western Digital анонсировала предстоящий выпуск новых жестких дисков на 15 ТБ, заполненных гелием. Новая модель разрабатывалась для применения в дата-центрах и облачных хранилищах, корпоративные заказчики определенно оценят такую высокую емкость и надежность накопителя. Даты и цены еще не сообщались, но надеяться на то, что HDD объемом 15 ТБ будет доступным нет стоит.
by Sam Medley, 27.10.2018
бизнес компьютеры Internet of Things (IoT) хранение данных

Нужно хранилище большого объема но физического пространства не хватает? В Western Digital знают как разрешить эту проблему: компания анонсировала новый 15-терабайтный жесткий диск.

Когда Ultrastar DC HC620 15TB будет выпущен, он станет самым емким жестким диском на рынке, заменив собой модель на 14 ТБ, выпускающуюся с апреля 2018. Накопитель разработан для работы в дата центрах и облачных хранилищах. В Western Digital говорят, что новый диск обладает всеми необходимыми характеристиками для применения в составе городских систем видеонаблюдения и огромных неструктурированных баз данных.

При производстве новой модели будет использоваться технология HelioSeal: накопитель заполняется гелием для того чтобы вместить большее количество пластин. Так как плотность гелия ниже, чем у воздуха, пластины можно располагать плотнее; это также позволяет снизить трение и деформации при вращении. Таким образом повышается не только емкость диска, но и его долговечность.

Ни цен и сроков появления пока названо не было. Тем не менее, зная стоимость 14-терабайтной серверной модели, ожидать того, что самый емкий на рынке HDD будет доступным не стоит.

Источник(и)

Bethesda опубликовала системные тре...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 10 > Western Digital анонсировала выпуск жестких дисков объемом 15 ТБ
Sam Medley, 2018-10-27 (Update: 2018-10-27)

 