Western Digital анонсировала выпуск жестких дисков объемом 15 ТБ
Нужно хранилище большого объема но физического пространства не хватает? В Western Digital знают как разрешить эту проблему: компания анонсировала новый 15-терабайтный жесткий диск.
Когда Ultrastar DC HC620 15TB будет выпущен, он станет самым емким жестким диском на рынке, заменив собой модель на 14 ТБ, выпускающуюся с апреля 2018. Накопитель разработан для работы в дата центрах и облачных хранилищах. В Western Digital говорят, что новый диск обладает всеми необходимыми характеристиками для применения в составе городских систем видеонаблюдения и огромных неструктурированных баз данных.
При производстве новой модели будет использоваться технология HelioSeal: накопитель заполняется гелием для того чтобы вместить большее количество пластин. Так как плотность гелия ниже, чем у воздуха, пластины можно располагать плотнее; это также позволяет снизить трение и деформации при вращении. Таким образом повышается не только емкость диска, но и его долговечность.
Ни цен и сроков появления пока названо не было. Тем не менее, зная стоимость 14-терабайтной серверной модели, ожидать того, что самый емкий на рынке HDD будет доступным не стоит.