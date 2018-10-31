Apple показала новый iPad Pro с тонкими рамками и USB Type-C

Компания Apple представила новый iPad Pro и большинство предыдущих слухов и утечек подтвердились. В новом iPad Pro используется мощный чипсет A12X Bionic, поддерживается Face ID, а Lightning уступил место USB-C. Стартовая 11-дюймовой модели составляет $799, а за старшую 12.9-дюймовую придется заплатить как минимум $999.

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После месяцев слухов и утечек в Сети, компания Apple официально представила новый iPad Pro. Большинство предварительно известной информации подтвердилось, включая дисплей с тонкими рамками, поддержку Face ID и переход на USB Type-C.

За работу планшета отвечает новый 64-битный чипсет от Apple - A12X Bionic с сопроцессором M12. По факту A12X представляет собой улучшенную версию A12, который устанавливается в iPhone Xs, Xs Max и XR. Чип производится по 7-нм техпроцессу, центральный процессор в нем содержит 8 ядер, а графика - 7 ядер; всего в кристалле насчитывается 10 миллиардов транзисторов. Новый iPad Pro на 35% превосходит прошлогоднюю модель по одноядерной производительности и на 90% в многоядерных вычислениях.

Особое внимание во время презентации было уделено новой графической подсистеме чипсета. По словам Apple, новое решение с 7 ядрами в два раза превосходит аналог у прошлогодней модели и обладает производительностью на уровне XBox One S. Также, в компании заявляют, что новый iPad Pro на 92% превосходит любой портативный компьютер в мире, правда, что именно имеется в виду под понятием “портативный компьютер” не уточняется. В новом чипе также имеется собственный нейропроцессор от Apple, который позволяет запускать приложения с поддержкой машинного обучения и улучшает работу функции Face ID.

Есть и другие заметные изменения. Разблокировка по лицу Face ID теперь есть и на iPad Pro. В одной из рамок встроена система с камерой Apple True Depth, которая узнает владельца с любого положения. На одной из граней планшета расположен магнитный коннектор, который позволяет подключать аксессуары, например - обложку-клавиатуру или стилус Apple Pencil, который еще и будет заряжаться таким образом; появилась конфигурация с 1 ТБ встроенной памяти.

Пожалуй, самым большим изменением стал переход с Lightning на USB Type-C. Да, в большинстве утечек такая информация проскакивала, но все равно это крайне удивительно, что Apple решились на такой шаг. Наличие USB Type-C позволит подключать к планшету большое количество сторонних аксессуаров и устройств. Скорее всего, это позитивно отразится на продажах нового iPad, так как компания больше не будет собирать роялти со сторонних производителей фирменных аксессуаров.

Купить новый iPad Pro можно будет уже 7 ноября. Однако, для приобретения новинки придется запастись немалой суммой: младшая 11-дюймовая модель стартует с отметки в $799, а самая продвинутая версия старшей 12.9-дюймовой модели обойдется покупателям в неслыханные $1899.