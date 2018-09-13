Apple последовала тренду на увеличение дисплеев и представила 5.8-дюймовый iPhone Xs вместе с 6.5-дюймовым iPhone Xs Max

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Если не останавливаться на дизайне подробно, то iPhone Xs и iPhone Xs Max - это красивые безрамочные смартфоны, очень похожие на прошлогодний iPhone X. Стоит быть внимательным, так как на презентации на дисплеях устройств установлены обои с черным фоном, из-за которого можно не заметить большой черный вырез в верхней части. Таким образом утверждение “безрамочный дисплей” будет не совсем честным.

На всех представленных моделях из коробки будет установлена iOS 12 - она теперь поддерживает дополненную реальность, может информировать о чрезмерно длительном пользовании смартфоном, а также имеет усиленные функции безопасности для предотвращения слежки за пользователем. В новой системе также добавлены новые способы взаимодействия приложений с Siri (Siri shortcuts).

Apple заявляет, что дисплеи новых iPhone Xs и iPhone Xs Max “самые большие и лучшие” из всех, что когда либо были в iPhone. Наше заключение о дисплеях новинок мы сможем сделать только после обширного тестирования, когда они попадут к нам на обзор. Как бы там ни было, обычно производители не устанавливают в новые модели дисплеи худшего качества, нежели в предыдущем поколении, а значит, качество картинки должно быть не хуже чем в iPhone X. Если говорить о iPhone Xs Max, то его громадный 6.5-дюймовый экран полностью перекрывает 5.8-дюймовый iPhone X и 5.5-дюймовый iPhone 8 Plus. Как и с другими смартфонами подобного размера пользователям придется пожертвовать портативностью и эргономикой использования в пользу увеличенного экрана.

Самое заметное изменение в iPhone Xs - это его камера. Наряду с улучшенной программной обработкой изображения имеется также обновленный нейро-чип (think AI), который улучшает фото в режиме HDR и вычисляет глубину резкости в портретном режиме. Однако самым главным улучшением является то, что двойные линзы камер теперь есть во всех моделях, а значит теперь не обязательно покупать большой iPhone, чтобы получить самые лучшие фото-возможности.

Среди улучшений и новый усиленный чипсет A12 Bionic с ядрами fusion и отдельным нейропроцессором (производительность чипсета и его характеритсики - тема отдельной статьи). Обновлён был и FaceID - теперь эта функция работает еще быстрее при той же высокой точности. Впервые Apple выпускает варианты своих смартфонов с двумя SIM картами (nano-SIM + eSim) и гигабитным LTE. Надобность во второй SIM карте часто возникает у тех, кто много путешествует или использует несколько номеров постоянно (одна SIM для звонков, а вторая для выхода в Интернет).

Сводные характеристики:

Чипсет: A12 Bionic.

Встроенная память: 64/256/512 ГБ

Дисплей: 5.8-дюймовый 2436 x 1125 OLED (iPhone Xs), 6.5-дюймовый 2688 x 1242 OLED (iPhone Xs Max). True tone, HDR, 458 точек на дюйм, 3D touch, цветовое пространство P3, максимальная яркость 625 кд/м2.

Основная камера: 12 МП широкоугольная f/1.8 + 12 ИП 2x телефото f/2.4

Фронтальная камера: 7 МП f/2.2

Расцветки: Space grey, silver, gold

Защита от влаги и пыли по стандарту IP68

Рекомендованная производителем стоимость iPhone Xs и iPhone Xs Max составляет $999 и $1099 соответственно. Предварительные заказы начнут приниматься с 14 сентября, а в магазинах новинки появятся не ранее 21 сентября в 30 странах, а 28 сентября в еще 25 странах.