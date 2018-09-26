Вышла macOS Mojave: ночной режим, новые приложения, обновленный App Store и другие изменения
Впервые выпущенная в марте 2001 года, настольная ОС от Apple насчитывает уже 15 версий. В 2016 Mac OS X была переименована в macOS: версия 10.12 несла название Sierra, а за ней последовало обновление до macOS 10.13 High Sierra. Теперь подошла очередь американской пустыни красоваться на рабочих столах пользователей: последний выпуск macOS 10.14 известен под коротким названием Mojave.
Согласно Apple последняя версия имеет такие отличия:
- Ночной режим, который распространяется и на все приложения
- Функция упорядочивания файлов на рабочем столе в “стопки”
- Динамический рабочий стол (меняет фон в зависимости от времени)
- Обновленный Finder с новым режимом просмотра Gallery View
- Функция Continuity Camera, объединяющая Mac и iPhone
- Новые приложения прежде доступные на iOS (новости, голосовые заметки и т.д.)
Обновленный дизайн Mac App Store
Кроме всего прочего, macOS 10.14 является последним выпуском с поддержкой 32-битных приложений. Появилась также поддержка новых языков: Английский (Австралия), Французский (Канада) и традиционный Китайский. Больше о последнем выпуске ОС вы можете узнать на официальном сайте и на видео ниже.