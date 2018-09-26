Вышла macOS Mojave: ночной режим, новые приложения, обновленный App Store и другие изменения

Состоялся 15й релиз ОС для настольных компьютеров от Apple - macOS Mojave 10.14 уже доступна для загрузки и установки. Кроме ночного режима в данном выпуске теперь доступны несколько популярных iOS приложений. Также, данная версия будет последней с поддержкой 32-битных приложений.

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Впервые выпущенная в марте 2001 года, настольная ОС от Apple насчитывает уже 15 версий. В 2016 Mac OS X была переименована в macOS: версия 10.12 несла название Sierra, а за ней последовало обновление до macOS 10.13 High Sierra. Теперь подошла очередь американской пустыни красоваться на рабочих столах пользователей: последний выпуск macOS 10.14 известен под коротким названием Mojave.

Согласно Apple последняя версия имеет такие отличия:

Ночной режим, который распространяется и на все приложения

Функция упорядочивания файлов на рабочем столе в “стопки”

Динамический рабочий стол (меняет фон в зависимости от времени)

Обновленный Finder с новым режимом просмотра Gallery View

Функция Continuity Camera, объединяющая Mac и iPhone

Новые приложения прежде доступные на iOS (новости, голосовые заметки и т.д.)

Обновленный дизайн Mac App Store

Кроме всего прочего, macOS 10.14 является последним выпуском с поддержкой 32-битных приложений. Появилась также поддержка новых языков: Английский (Австралия), Французский (Канада) и традиционный Китайский. Больше о последнем выпуске ОС вы можете узнать на официальном сайте и на видео ниже.