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Вышла macOS Mojave: ночной режим, новые приложения, обновленный App Store и другие изменения

Apple macOS 10.14 Mojave (Изображение: Apple Newsroom)
Apple macOS 10.14 Mojave (Изображение: Apple Newsroom)
Состоялся 15й релиз ОС для настольных компьютеров от Apple - macOS Mojave 10.14 уже доступна для загрузки и установки. Кроме ночного режима в данном выпуске теперь доступны несколько популярных iOS приложений. Также, данная версия будет последней с поддержкой 32-битных приложений.
by Codrut Nistor, 26.09.2018
Apple Software компьютеры MacBook

Впервые выпущенная в марте 2001 года, настольная ОС от Apple насчитывает уже 15 версий. В 2016 Mac OS X была переименована в macOS: версия 10.12 несла название Sierra, а за ней последовало обновление до macOS 10.13 High Sierra. Теперь подошла очередь американской пустыни красоваться на рабочих столах пользователей: последний выпуск macOS 10.14 известен под коротким названием Mojave.

Согласно Apple последняя версия имеет такие отличия: 

  • Ночной режим, который распространяется и на все приложения
  • Функция упорядочивания файлов на рабочем столе в “стопки”
  • Динамический рабочий стол (меняет фон в зависимости от времени)
  • Обновленный Finder с новым режимом просмотра Gallery View
  • Функция Continuity Camera, объединяющая Mac и iPhone
  • Новые приложения прежде доступные на iOS (новости, голосовые заметки и т.д.)

Обновленный дизайн Mac App Store

Кроме всего прочего, macOS 10.14 является последним выпуском с поддержкой 32-битных приложений. Появилась также поддержка новых языков: Английский (Австралия), Французский (Канада) и традиционный Китайский. Больше о последнем выпуске ОС вы можете узнать на официальном сайте и на видео ниже.

Функция Continuity Camera
Функция Continuity Camera
App Store в обновленном дизайне
App Store в обновленном дизайне
Ночной режим в macOS Mojave
Ночной режим в macOS Mojave
Обновленный Finder
Обновленный Finder
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Codrut Nistor, 2018-09-26 (Update: 2018-09-26)

 