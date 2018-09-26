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Говорит Nvidia: GeForce RTX 2070 пойдёт в продажу 17 октября за $499

Запуск GeForce RTX 2070 назначен на 17.10 по 500 долларов за штуку (Изображение: Nvidia)
Запуск GeForce RTX 2070 назначен на 17.10 по 500 долларов за штуку (Изображение: Nvidia)
RTX 2070 Founders Edition будет стоить 600 долларов, или на сотню меньше GeForce GTX 1080 Ti. Речь, конечно же, об американском рынке, на российском всё наверняка будет дороже процентов на десять или больше.
by Allen Ngo, 26.09.2018
компьютеры игры Geforce

После анонса RTX 2080 и RTX 2080 Ti зелёные переходят к более доступным предложениям - речь в данный момент о GeForce RTX 2070, которая официально выйдет уже через три недели. Впрочем, пару дней назад компания Asus уже дала знать о своих собственных планах на RTX 2070, что не прошло незамеченным в заинтересованных кругах.

Обычная GeForce RTX 2070 обойдётся в $500 (33 тысячи рублей при прямой конвертации на момент написания этих строк), а подвид GeForce RTX 2070 Founders Edition будет стоить $600 (39 тысяч рублей). Последний имеет более высокую частоту в режиме Boost (1710 МГц против 1620) и повышенное на десять ватт энергопотребление (185 против 175 Вт). Прочие характеристики фактически одинаковы. 

Учитывая то, что большинство интересных карт на российском рынке стоят минимум на 10% дороже американских вариантов, ожидаемые фактические розничные цены мы бы назвали на уровне 40 тысяч и 45 тысяч рублей за RTX 2070 и RTX 2070 FE соответственно. 

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Allen Ngo, 2018-09-26 (Update: 2018-09-26)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 