Говорит Nvidia: GeForce RTX 2070 пойдёт в продажу 17 октября за $499
После анонса RTX 2080 и RTX 2080 Ti зелёные переходят к более доступным предложениям - речь в данный момент о GeForce RTX 2070, которая официально выйдет уже через три недели. Впрочем, пару дней назад компания Asus уже дала знать о своих собственных планах на RTX 2070, что не прошло незамеченным в заинтересованных кругах.
Обычная GeForce RTX 2070 обойдётся в $500 (33 тысячи рублей при прямой конвертации на момент написания этих строк), а подвид GeForce RTX 2070 Founders Edition будет стоить $600 (39 тысяч рублей). Последний имеет более высокую частоту в режиме Boost (1710 МГц против 1620) и повышенное на десять ватт энергопотребление (185 против 175 Вт). Прочие характеристики фактически одинаковы.
Учитывая то, что большинство интересных карт на российском рынке стоят минимум на 10% дороже американских вариантов, ожидаемые фактические розничные цены мы бы назвали на уровне 40 тысяч и 45 тысяч рублей за RTX 2070 и RTX 2070 FE соответственно.