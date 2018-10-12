В Сеть утекли названия мобильных видеокарт Nvidia серии RTX 2000

Несмотря на заверения представителей Gigabyte и Lenovo, мобильные варианты видеокарт Nvidia на архитектуре Turing, судя по информации WCCFTech, не появятся в конце 2018 года. Ресурс опубликовал утечку с изображением из презентации, где указаны названия будущих моделей и, судя по всему, покажут их не раньше января - на выставке CES 2019.

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Судя по всему, представитель компании Gigabyte, утверждавший что мобильные видеокарты Nvidia Turing будут презентованы до конца 2018 все же немного перегнул палку. По информации источников ресурса WCCFTech, новые модели будут презентованы публике на выставке CES в январе следующего года, а первые ноутбуки с данными видеоускорителями появятся уже в первом квартале 2019.

Обычно в WCCFTech не приводят никаких доказательств утечек, но на этот раз информация подтверждается слайдом из презентации. Дополнительно (этого нет на картинке) в WCCFTech утверждают, что в флагманской мобильной видеокарте RTX 2080 MAX-Q будет использован чип TU104M. Применяться данная модель будет в 17- и 15-дюймовых ноутбуках, которые появятся уже в первом квартале 2019 года.

На данный момент неизвестно будет ли 2060-я модель с префиксом RTX или нет, так как настольные варианты еще не представлены. Однако, судя по слухам в Nvidia приберегли трассировку лучей для старших видеокарт, начиная с RTX 2070, а значит все модели ниже будут иметь префикс GTX. На изображении упомянуты такие модели (за исключением вышеуказанной RTX 2080 MAX-Q):

NVIDIA RTX 2070 Mobility

NVIDIA RTX 2070 MAX-Q Mobility

NVIDIA GTX 2060 Ti Mobility

NVIDIA GTX 2060 Mobility

NVIDIA GTX 2050 Ti Mobility

NVIDIA GTX 2050 Mobility

Особенно интересно будет узнать, какие TDP и частоты производитель установит для мобильных вариантов своих видеокарт.