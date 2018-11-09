Alienware m15 с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080 появится в продаже уже в начале следующего года

Фрэнк Азор подтвердил, что новая топовая конфигурация для игрового ноутбука Alienware m15 будет доступна через 60 дней, при условии, что все пойдет по плану. Это означает, что обе – и бюджетная и топовая конфигурации, возможно, появятся в одно и тоже время, и, скорее всего, это будет середина января.

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Не смотря на то, что Alienware m15 имеет на сегодняшний день 5 видов конфигураций, все они содержат процессор Intel Core i7-8750H и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 или GTX 1070 Max-Q. В последних моделях добавлены 32 ГБ памяти и пара накопителей PCIe M.2 на 1 TБ, поэтому вышло совсем не дешево: ценник показывает $3890.59 (а без скидки все $3974.99).

Вице-президент Alienware Фрэнк Азор (Frank Azor) обратился к тем, кто ждет новости об обещанной конфигурации с GTX 1080. Сооснователь и генеральный менеджер Alienware разместил следующее сообщение в Twitter: «В ближайшие 60 дней мы будем готовы представить новую топовую конфигурацию».

Однако, к новому Alienware m15 еще предстоит подготовится: всем заинтересованным в топовой модели покупателям придется подкопить средства, так как ожидаемая ее стоимость обещает быть больше $4000! Тем не менее, будет совсем не удивительно, если младшая версия с Intel Core i5 + GTX 1060 станет очередным бестселлером линейки Alienware - но это только если она получит разумный и доступный ценник.