Alienware m15 с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080 появится в продаже уже в начале следующего года
Не смотря на то, что Alienware m15 имеет на сегодняшний день 5 видов конфигураций, все они содержат процессор Intel Core i7-8750H и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 или GTX 1070 Max-Q. В последних моделях добавлены 32 ГБ памяти и пара накопителей PCIe M.2 на 1 TБ, поэтому вышло совсем не дешево: ценник показывает $3890.59 (а без скидки все $3974.99).
Вице-президент Alienware Фрэнк Азор (Frank Azor) обратился к тем, кто ждет новости об обещанной конфигурации с GTX 1080. Сооснователь и генеральный менеджер Alienware разместил следующее сообщение в Twitter: «В ближайшие 60 дней мы будем готовы представить новую топовую конфигурацию».
Однако, к новому Alienware m15 еще предстоит подготовится: всем заинтересованным в топовой модели покупателям придется подкопить средства, так как ожидаемая ее стоимость обещает быть больше $4000! Тем не менее, будет совсем не удивительно, если младшая версия с Intel Core i5 + GTX 1060 станет очередным бестселлером линейки Alienware - но это только если она получит разумный и доступный ценник.
Источник(и)
Frank Azor (on Twitter)