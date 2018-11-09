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Alienware m15 с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080 появится в продаже уже в начале следующего года

Игровой ноутбук Alienware m15 (Изображение: Dell)
Игровой ноутбук Alienware m15 (Изображение: Dell)
Фрэнк Азор подтвердил, что новая топовая конфигурация для игрового ноутбука Alienware m15 будет доступна через 60 дней, при условии, что все пойдет по плану. Это означает, что обе – и бюджетная и топовая конфигурации, возможно, появятся в одно и тоже время, и, скорее всего, это будет середина января.
by Codrut Nistor, 09.11.2018
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Не смотря на то, что Alienware m15 имеет на сегодняшний день 5 видов конфигураций, все они содержат процессор Intel Core i7-8750H и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 или GTX 1070 Max-Q. В последних моделях добавлены 32 ГБ памяти и пара накопителей PCIe M.2 на 1 TБ, поэтому вышло совсем не дешево: ценник показывает $3890.59 (а без скидки все $3974.99).

Вице-президент Alienware Фрэнк Азор (Frank Azor) обратился к тем, кто ждет новости об обещанной конфигурации с GTX 1080. Сооснователь и генеральный менеджер Alienware разместил следующее сообщение в Twitter: «В ближайшие 60 дней мы будем готовы представить новую топовую конфигурацию».

Однако, к новому Alienware m15 еще предстоит подготовится: всем заинтересованным в топовой модели покупателям придется подкопить средства, так как ожидаемая ее стоимость обещает быть больше $4000! Тем не менее, будет совсем не удивительно, если младшая версия с Intel Core i5 + GTX 1060 станет очередным бестселлером линейки Alienware - но это только если она получит разумный и доступный ценник.

Источник(и)

Frank Azor (on Twitter)

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Codrut Nistor, 2018-11- 9 (Update: 2018-11- 9)

 