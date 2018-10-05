AMD покажет первые 7 нм процессоры Ryzen 3000 на CES 2019

Позиции компании AMD на рынке продолжают укрепляться, чему особенно способствовали недавние многочисленные проблемы, которые возникли у Intel. Свое присутствие “красным” скорее всего удастся существенно увеличить после выпуска 7 нм процессоров Ryzen 3000, Threadripper 3000, серверных EPYC Rome, а также видеокарт Instinct в 2019 году.

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Изначально назначенный на конец 2018 года, релиз 7 нанометровых процессоров и видеокарт AMD с большой вероятностью задержится на пару месяцев, по крайней мере так утверждает исполнительный директор компании Лизу Су (Lisa Su). Ожидается, что новинки можно будет увидеть на выставке CES 2019 в январе. Это не пошатнет позиции компании на рынке, так как Intel недавно вновь отложили свои 10-нанометровые процессоры на 2019 год, так что превосходство в этом плане за командой “красных”.

Конечно же, пресс-релиз, анонсирующий выступление Лизы Су на CES 2019 все слегка преувеличивает. В AMD хотят хайпануть немножечко, для того чтобы максимально увеличить продажи будущих 7 нм продуктов. Вместе с тем, переход на 7 нм техпроцесс вполне может стать еще одним крупным прорывом в эпохе компьютерной электроники:

В 2019 году компания AMD совершит революцию в компьютерной и игровой индустрии, существенно увеличив графическую мощь с новыми 7 нм процессорами и видеокартами. Будущие продукты компании несут достаточно мощи, чтобы обеспечить работу новейших визуальных технологий. На мероприятии представители компании (в т.ч. исполнительный директор Лиза Су) продемонстрируют различные продукты, которые позволят решить самые сложные задачи игровой и развлекательной индустрии будущего, а также виртуальной реальности.



По словам Гари Шапиро (глава ассоциации потребительских технологий), “Компания AMD меняет будущее компьютерной индустрии в нашем постоянно растущем цифровом мире игровых развлечений, стоимостью 35 миллиардов долларов. Мы ожидаем, что презентация компании на выставке покажет нам понять, как будут выглядеть технологии следующего поколения и сможет изменить игровую и развлекательную индустрию будущего”

На предыдущих дорожных картах AMD присутствовало великое множество различных продуктов с 7 нм техпроцессом. Для потребительского и игрового рынка компания планирует запустить процессоры Ryzen 3000 и Ryzen Threadripper 3000 HEDT. Сегмент серверных процессоров получит прибавку в лице чипов EPYC Rome, а сфера графических вычислений пополнится новыми видеокартами Instinct.

Так как Nvidia уже представила миру свои новые видеокарты, следующий шаг за AMD. Потому ожидается, что компания представит новые графические ускорители с 7 нанометровыми чипами Navi. Однако, сегмент игровых видеокарт, судя по всему, не является приоритетным для AMD.

Презентация AMD на CES должна состояться 9 января 2019 года.