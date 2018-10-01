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Никто не хочет есть пирог от Google: доля смартфонов на Android Pie через два месяца после релиза по-прежнему ничтожно мала

P - значит Pie. (Изображение: Trusted Reviews)
P - значит Pie. (Изображение: Trusted Reviews)
Прошло уже два месяца с даты выхода Android Pie и обычно за такое время набирается неплохое количество смартфонов, которые получили последнюю ОС от Google. Однако, на этот раз все далеко не так гладко.
by Ricci Rox, 01.10.2018
Android ARM телефоны Software

Мобильная ОС Android Pie была выпущена 6 августа, то есть почти два месяца назад. Однако, - и это уже не в первый раз - последняя версия Android так и не распространилась на сколь-нибудь значимое количество устройств. 

Согласно текущим показателям, Android Nougat все еще является самой популярной версией операционной системы, занимая 29.3 % на рынке, а сразу за ней идет Marshmallow со своими 21.6%. Выход последней версии лишь подтолкнул производителей выпускать больше новых устройств с Android Oreo из коробки, благодаря чему доля этой ОС повысилась до 19.2%. Четвертое и пятое места занимают Lollipop и Kitkat с 18.3% и 7.8% соответственно.

Конечно, то что у Android Pie оказались нулевые темпы распространения - это очень плохо. Количество устройств, работающих на последней версии ОС остается крайне ограниченным. На данный момент только смартфоны Google Pixel, Essential Phone, Nokia 7 Plus, OnePlus 6 и пара флагманов от Xiaomi получили соответствующее обновление. Для сравнения, iOS 12 доступна для всех моделей iPhone, выпущенных за последних пять лет (около дюжины устройств и это следует учесть).

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Ricci Rox, 2018-10- 1 (Update: 2018-10- 1)

 