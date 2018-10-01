Никто не хочет есть пирог от Google: доля смартфонов на Android Pie через два месяца после релиза по-прежнему ничтожно мала
Мобильная ОС Android Pie была выпущена 6 августа, то есть почти два месяца назад. Однако, - и это уже не в первый раз - последняя версия Android так и не распространилась на сколь-нибудь значимое количество устройств.
Согласно текущим показателям, Android Nougat все еще является самой популярной версией операционной системы, занимая 29.3 % на рынке, а сразу за ней идет Marshmallow со своими 21.6%. Выход последней версии лишь подтолкнул производителей выпускать больше новых устройств с Android Oreo из коробки, благодаря чему доля этой ОС повысилась до 19.2%. Четвертое и пятое места занимают Lollipop и Kitkat с 18.3% и 7.8% соответственно.
Конечно, то что у Android Pie оказались нулевые темпы распространения - это очень плохо. Количество устройств, работающих на последней версии ОС остается крайне ограниченным. На данный момент только смартфоны Google Pixel, Essential Phone, Nokia 7 Plus, OnePlus 6 и пара флагманов от Xiaomi получили соответствующее обновление. Для сравнения, iOS 12 доступна для всех моделей iPhone, выпущенных за последних пять лет (около дюжины устройств и это следует учесть).