В YouTube для Android наконец-то появилась тёмная тема оформления

Смотреть фильмы и видео гораздо приятнее в темной комнате, где единственным источником света служит экран - в кинотеатрах вы всегда встретите подобное оформление. Тем не менее, в приложении YouTube для Android с момента его создания контент отображался на светлом фоне. И вот наконец, привилегия, которой ранее пользовались владельцы гаджетов от Apple стала доступной всем остальным.

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Для пользователей Android-смартфонов светлый интерфейс приложения YouTube давно стал причиной чрезмерного напряжения глаз. По непонятной причине смена оформления была доступна для настольных ПК и смартфонов на iOS, но не для Android.



Но все это теперь в прошлом, так как долгожданная темная тема оформления появилась в YouTube для Android. Для активации необходимо тапнуть на иконке своего аккаунта в правом верхнем углу, затем выбрать Настройки - Общие, в открывшемся меню вторым пунктом сверху будет “Ночной режим” - его и нужно включить.



Настройка доступна в версии приложения 13.35.51 и выше, но если у вас она отсутствует может помочь полное закрытие приложения (выгрузка из ОЗУ, прим. ред.). Возможно также придется очистить кэш приложения в настройках. На данный момент ночной режим доступен уже на подавляющем большинстве устройств.