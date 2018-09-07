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В YouTube для Android наконец-то появилась тёмная тема оформления

YouTube для Android наконец-то получил тёмную тему оформления! (Изображение: slothparadise.com)
YouTube для Android наконец-то получил тёмную тему оформления! (Изображение: slothparadise.com)
Смотреть фильмы и видео гораздо приятнее в темной комнате, где единственным источником света служит экран - в кинотеатрах вы всегда встретите подобное оформление. Тем не менее, в приложении YouTube для Android с момента его создания контент отображался на светлом фоне. И вот наконец, привилегия, которой ранее пользовались владельцы гаджетов от Apple стала доступной всем остальным.
by Deirdre O Donnell, 07.09.2018
сенсорный Software телефоны iOS компьютеры Android

Для пользователей Android-смартфонов светлый интерфейс приложения YouTube давно стал причиной чрезмерного напряжения глаз. По непонятной причине смена оформления была доступна для настольных ПК и смартфонов на iOS, но не для Android.

Но все это теперь в прошлом, так как долгожданная темная тема оформления появилась в YouTube для Android. Для активации необходимо тапнуть на иконке своего аккаунта в правом верхнем углу, затем выбрать Настройки - Общие, в открывшемся меню вторым пунктом сверху будет “Ночной режим” - его и нужно включить.

Настройка доступна в версии приложения 13.35.51 и выше, но если у вас она отсутствует может помочь полное закрытие приложения (выгрузка из ОЗУ, прим. ред.). Возможно также придется очистить кэш приложения в настройках. На данный момент ночной режим доступен уже на подавляющем большинстве устройств.

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Deirdre O Donnell, 2018-09- 7 (Update: 2018-09- 7)

 