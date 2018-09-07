В YouTube для Android наконец-то появилась тёмная тема оформления
Для пользователей Android-смартфонов светлый интерфейс приложения YouTube давно стал причиной чрезмерного напряжения глаз. По непонятной причине смена оформления была доступна для настольных ПК и смартфонов на iOS, но не для Android.
Но все это теперь в прошлом, так как долгожданная темная тема оформления появилась в YouTube для Android. Для активации необходимо тапнуть на иконке своего аккаунта в правом верхнем углу, затем выбрать Настройки - Общие, в открывшемся меню вторым пунктом сверху будет “Ночной режим” - его и нужно включить.
Настройка доступна в версии приложения 13.35.51 и выше, но если у вас она отсутствует может помочь полное закрытие приложения (выгрузка из ОЗУ, прим. ред.). Возможно также придется очистить кэш приложения в настройках. На данный момент ночной режим доступен уже на подавляющем большинстве устройств.