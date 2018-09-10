Опубликован полный список характеристик грядущего LG V40

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Смартфоны LG V-серии сфокусированы на мультимедийных возможностях и позволяли корейскому производителю смело экспериментировать и внедрять инновации. Модель V30 была в целом отличной за исключением пары проблем с дисплеем и фронтальной камерой, именно потому в LG решили во что бы то ни стало сделать шедевр из следующего представителя линейки - V40. Детали о будущем смартфоне всплывали уже не один раз, дав нам некоторое представление о том, чего ожидать от следующего флагмана.



В LG V40 будет установлен 6.4-дюймовый дисплей с соотношением 18:9. То есть, можно сказать, что гаджет окажется не самым компактным и по размерам будет примерно как 5.7-дюймовый смартфон с соотношением 16:9. Тип дисплея, естественно, P-OLED с QHD+ разрешением - такой же как был в V30. Были слухи, что в LG могут перейти на MLCD+ как в G7 ThinQ, но, судя по всему, OLED дисплеи останутся фишкой V-серии.



Работать флагман будет на современном чипсете Snapdragon 845, который на данный момент служит основой всех топовых устройств, а компанию ему составят 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Так как это мультимедийное устройство, в начинке традиционно будет присутствовать LG Quad DAC и качественные стереодинамики.



Что же до фото-возможностей, то согласно имеющейся информации в V40 будет установлено 5 камер: три сзади и две спереди. Пока что, это максимальное количество камер в смартфоне, а значит в LG явно решились вступить в конкурентную борьбу на этом поприще. Основной модуль будет состоять из трех фотосенсоров: 12 МП (f/1.5) + 16 МП (f/1.9) + 12 МП (f/2.4). Одна из дополнительных камер является монохромной, а вторая с телефото объективом для реализации оптического увеличения. На фронтальной панели будет установлен массив из двух камер на 8 и 5 МП. В целом, такое количество камер, мегапикселей и всего остального является уже предельными для встроенного в Snapdragon 845 сигнального процессора Spectra 280 ISP.



Как и предшественник, V40 будет работать от батареи емкостью 3300 мАч. Пока неизвестно на какой версии Android дебютирует смартфон, но мы не удивимся увидев в данном гаджете Android Pie из коробки.