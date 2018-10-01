Система Android Auto появится на автомобилях Jaguar и Land Rover

Точная дата пока неизвестна, но представители Jaguar и Land Rover уже подтвердили, что все их автомобили, начиная с 2019 года будут оснащаться системами InControl Touch Pro и Touch Pro Duo с CarPlay и Android Auto в качестве дополнительных опций.

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Представители Jaguar и Land Rover подтвердили, что системы Android Auto и CarPlay появятся на автомобилях данных известных брендов. Неизвестной пока остается лишь точная дата доступности указанных опций.

Ресурсу MacRumors удалось получит официальное подтверждение того, что все автомобили Jaguar и Land Rover с развлекательными системами InControl Touch Pro и Touch Pro Duo получат опциональную поддержку CarPlay и Android Auto. К счастью, доступ к таким привилегиям в скорости появится и у более ранних моделей с InControl Touch Pro и Touch Pro Duo.

В зависимости от модели и года выпуска автомобиля, установка дополнительного пакета будет стоить от $280. Все вышесказанное относится к США, а вот в Великобритании обновление до CarPlay и Android уже доступно.