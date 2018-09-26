Вот во сколько обходится производство iPhone XS Max

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Товарищи с портала TechInsights потратили время и силы на расчёт себестоимости 256-гигабайтного iPhone XS Max, который, похоже, пока пользуется наибольшим спросом среди новинок Apple. Самый дорогой компонент смартфона - конечно же, его огромный экран OLED от Samsung, он стоит $80.50 за штуку, в переводе на рубли это 5000 с небольшим. Но это не так много, ведь все компоненты в сумме стоят сильно меньше запрашиваемой в магазинах стоимости. Это 1299 долларов в США и 97000 рублей в России. Речь всё о той же 256-гигабайтной конфигурации.



Другой дорогой компонент - процессор A12 Bionic, он обходится примерно в $72 (4500 рублей). Накопитель данных стоит $64, металлический корпус стоит $58. Цена модулей камеры, всех в сумме - $44, или 3000 рублей. Да, все эти цифры не включают в себя разработку дизайна моделей, тестирование первичных образцов и все прочие "мелочи", но даже если держать их в голове, всё равно выходит, что основную часть запрашиваемой в магазинах стоимости устройства Apple кладёт напрямую к себе (и своим акционерам) в карманы.





