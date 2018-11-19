Опять и снова: iPad Pro от Apple сгибается так же легко, как листок бумаги
Новый iPad Pro от Apple на данный момент возможно лучший планшет на рынке электроники, однако качество его сборки заставляет задуматься: не принесли ли в жертву прочность корпуса, ради достижения минимальной толщины? Ранее Филипп Корой (Filip Koroy) с YouTube-канала EverythingApplePro продемонстрировал зрителям, насколько хрупким является новое устройство, уронив его с небольшой высоты (по пояс). Теперь другой блоггер, Зак Нельсон (Zack Nelson) с канала JerryRigEverything показал как в сущности легко, не прилагая лишних усилий, можно согнуть новый планшет пополам.
Данное видео начинается с демонстрации того, что Apple Pencil, в сущности, ломается также легко как две шоколадные вафли KitKat: требуется лишь немного согнуть и надавить по центру. Затем Зак протестировал стекло iPad Pro на устойчивость к царапинам и выяснилось, что оно всё же заслуживает заплаченных денег. Затем блоггер проверил уже устойчивость металлических боковых сторон к царапинам и обнаружил небольшую пластиковую вставку, куда крепится для зарядки тот самый Apple Pencil.
Когда же Зак попробовал согнуть 11-дюймовый планшет iPad Pro, то он легко «как лист бумаги» сложился пополам, таким образом полностью скомпрометировав качество сборки устройства. А ведь планшеты таких размеров чаще всего носят именно в рюкзаках и сумках, а, порой, их забывают на диване, куда можно сесть не заметив девайс. И если все усилие внешнего воздействия придётся в область микрофона или той же пластиковой вставки, то планшету точно несдобровать.
Внутри у iPad Pro не оказалось никаких конструкций для поддержания целостности устройства. Конечно же, приложив достаточно усилий можно согнуть любой планшет, однако же не настолько легко, как это получилось у Зака! Сама собой напрашивается мысль о том, что для Apple избавиться от нескольких миллиметров толщины оказалось важнее, чем сделать качественную сборку устройства.
В наших обзорах (которые скоро появятся на сайте) на 11-дюймовые и 12.9-дюймовые модели мы также протестировали корпус и смогли легко согнуть его, приложив минимальные усилия. И это при том, что с новыми ценами на ремонт iPad Pro побил все рекорды и просто достиг потолка стоимости. И, всё же, политика компании ясна: качеством сборки можно и пренебречь, если создаешь планшет не для постоянного и долговременного использования.