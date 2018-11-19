Notebookcheck

Опять и снова: iPad Pro от Apple сгибается так же легко, как листок бумаги

Прочность нового iPad Pro оставляет желать лучшего (Изображение: JerryRigEverything на YouTube)
Прочность нового iPad Pro оставляет желать лучшего (Изображение: JerryRigEverything на YouTube)
Как выяснил Зак Нельсон (Zack Nelson) прочность нового Apple iPad Pro оставляет желать лучшего. Блоггер продемонстрировал на своем YouTube-канале JerryRigEverything насколько легко можно согнуть пополам Apple iPad Pro, прикладывая минимальные усилия. Это заставляет задуматься о том, что компания Apple жертвует качеством сборки ради уменьшения форм-фактора.
by Vaidyanathan Subramaniam, 19.11.2018
Apple Fail iPad Pro сенсорный планшеты

Новый iPad Pro от Apple на данный момент возможно лучший планшет на рынке электроники, однако качество его сборки заставляет задуматься: не принесли ли в жертву прочность корпуса, ради достижения минимальной толщины? Ранее Филипп Корой (Filip Koroy) с YouTube-канала EverythingApplePro продемонстрировал зрителям, насколько хрупким является новое устройство, уронив его с небольшой высоты (по пояс). Теперь другой блоггер, Зак Нельсон (Zack Nelson) с канала JerryRigEverything показал как в сущности легко, не прилагая лишних усилий, можно согнуть новый планшет пополам.

Данное видео начинается с демонстрации того, что Apple Pencil, в сущности, ломается также легко как две шоколадные вафли KitKat: требуется лишь немного согнуть и надавить по центру. Затем Зак протестировал стекло iPad Pro на устойчивость к царапинам и выяснилось, что оно всё же заслуживает заплаченных денег. Затем блоггер проверил уже устойчивость металлических боковых сторон к царапинам и обнаружил небольшую пластиковую вставку, куда крепится для зарядки тот самый Apple Pencil.

Когда же Зак попробовал согнуть 11-дюймовый планшет iPad Pro, то он легко «как лист бумаги» сложился пополам, таким образом полностью скомпрометировав качество сборки устройства. А ведь планшеты таких размеров чаще всего носят именно в рюкзаках и сумках, а, порой, их забывают на диване, куда можно сесть не заметив девайс. И если все усилие внешнего воздействия придётся в область микрофона или той же пластиковой вставки, то планшету точно несдобровать.

Внутри у iPad Pro не оказалось никаких конструкций для поддержания целостности устройства. Конечно же, приложив достаточно усилий можно согнуть любой планшет, однако же не настолько легко, как это получилось у Зака! Сама собой напрашивается мысль о том, что для Apple избавиться от нескольких миллиметров толщины оказалось важнее, чем сделать качественную сборку устройства.

В наших обзорах (которые скоро появятся на сайте) на 11-дюймовые и 12.9-дюймовые модели мы также протестировали корпус и смогли легко согнуть его, приложив минимальные усилия. И это при том, что с новыми ценами на ремонт iPad Pro побил все рекорды и просто достиг потолка стоимости. И, всё же, политика компании ясна: качеством сборки можно и пренебречь, если создаешь планшет не для постоянного и долговременного использования.

Источник(и)

Многие смартфоны Android One получи...
Голосовой помощник Alexa теперь мож...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 11 > Опять и снова: iPad Pro от Apple сгибается так же легко, как листок бумаги
Vaidyanathan Subramaniam, 2018-11-19 (Update: 2018-11-23)

 