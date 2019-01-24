Неоправданно дорогое удовольствие, или сколько стоит ремонт MacBook
В последнее время в Сети началось активное обсуждение проблемы со шлейфом, возникающей в ноутбуках MacBook и MacBook Pro. Дело в том, что с 2016 года (по другим данным – с конца 2015) Apple, в угоду форм-фактору, изменила расположение шлейфа, отвечающего за подсветку экрана, таким образом, что теперь при каждом открытии крышки данный элемент деформируется. Более того, различные песчинки, пыль и грязь, попадающие в щели устройства, также способствуют поломке шлейфа, а это почти что неконтролируемый пользователем фактор.
Таким образом, вопрос «если сломается», превращается в – «когда сломается» и требует ответа по типу «сколько будет стоить ремонт». Чтобы дать такой ответ нужно знать ещё один печальный факт: мало того, что шлейф, от которого полностью зависит работа экрана, проложен неудачно, так он ещё и намертво соединён с дисплеем. И если замена этого элемента обычно стоит около $6, то после поломки шлейфа в MacBook и MacBook Pro придётся менять весь экран вместо двух небольших проводов, а это стоит уже $600. Более того, в некоторых сервисных центрах цена может достигать отметки $700 для моделей на 13 дюймов и $950 для моделей на 15 дюймов (не говоря уже о том, что минимум неделю придется сидеть без компьютера).
Данную проблему прозвали Flexgate: если открыть крышку «пострадавшего» MacBook под углом более 40 градусов, то изображение просто исчезнет.
Flexgate-напасть обсуждалась на таких ресурсах как Reddit и iFixit. Некоторые рассказывали, как им удалось с горем пополам доказать, что случай гарантийный и получить бесплатный ремонт, другие же писали, что им пришлось чинить устройство за свои деньги. Факт в том, что компания Apple не хочет признавать свой провал, да и предоставление бесплатного ремонта явно влетит ей в копеечку. Ходят даже слухи о том, что обсуждения, посвященные Flexgate, удаляются модераторами с официального сайта компании.
Число пользователей, которые столкнули с данной проблемой растёт день ото дня, потому что срок службы шлейфа MacBook и MacBook Pro, как выяснилось, в среднем составляет 1-1,5 года. Поэтому устройства, изготовленные в 2016, а проданные в 2017 году как раз понемногу отживают свой век. Однако перспектива столь дорогостоящего ремонта не прельщает большинство пользователей, так что они создали петицию с просьбой продлить срок гарантии вышеупомянутых ноутбуков с неисправностью Flexgate.
Надежда на мировою справедливость подкрепляется ещё и тем, что ранее Apple уже продлевала гарантию до 4 лет для пользователей с поломкой клавиш в MacBook и MacBook Pro образца 2017 и 2018 годов (до этого при поломке одной из них нужно было менять всю клавиатуру целиком). Пока что рано делать прогноз, поскольку петиция, созданная около 4 месяцев назад, набрала лишь, примерно, 7000 подписей (когда цель составляет 7500 подписей). К тому же гарантировать её рассмотрение и, главное, положительный для пользователей исход, никто не может.