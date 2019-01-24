Неоправданно дорогое удовольствие, или сколько стоит ремонт MacBook

Пользователи уже привыкли, что ремонт техники Apple такой же «дешевый» как и сама техника, а точнее – в разы дороже, чем у конкурентов. Однако на этот раз терпение лопнуло: пользователи создали петицию с просьбой расширить сроки гарантии MacBook, в связи с проблемой Flexgate.

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В последнее время в Сети началось активное обсуждение проблемы со шлейфом, возникающей в ноутбуках MacBook и MacBook Pro. Дело в том, что с 2016 года (по другим данным – с конца 2015) Apple, в угоду форм-фактору, изменила расположение шлейфа, отвечающего за подсветку экрана, таким образом, что теперь при каждом открытии крышки данный элемент деформируется. Более того, различные песчинки, пыль и грязь, попадающие в щели устройства, также способствуют поломке шлейфа, а это почти что неконтролируемый пользователем фактор.

Таким образом, вопрос «если сломается», превращается в – «когда сломается» и требует ответа по типу «сколько будет стоить ремонт». Чтобы дать такой ответ нужно знать ещё один печальный факт: мало того, что шлейф, от которого полностью зависит работа экрана, проложен неудачно, так он ещё и намертво соединён с дисплеем. И если замена этого элемента обычно стоит около $6, то после поломки шлейфа в MacBook и MacBook Pro придётся менять весь экран вместо двух небольших проводов, а это стоит уже $600. Более того, в некоторых сервисных центрах цена может достигать отметки $700 для моделей на 13 дюймов и $950 для моделей на 15 дюймов (не говоря уже о том, что минимум неделю придется сидеть без компьютера).

Данную проблему прозвали Flexgate: если открыть крышку «пострадавшего» MacBook под углом более 40 градусов, то изображение просто исчезнет.

