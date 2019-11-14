Дождались! Новый 16-дюймовый MacBook Pro: "магическая" клавиатура, до 64 ГБ ОЗУ и SSD до 8 ТБ

Все фанаты Apple MacBook Pro наконец могут вздохнуть спокойно: официальный дебют 16-дюймового MacBook Pro все-таки состоялся. Среди основных нововведений новая клавиатура Magic Keyboard с ножничным механизмом клавиш, а также конфигурации с объемом ОЗУ вплоть до 64 ГБ и 8-ТБ SSD.

Компания Apple официально представила 16-дюймовый MacBook Pro, который, судя по всему, наконец завершит историю с полнейшим фиаско клавиатур butterfly. И вот теперь, однажды названный "революционным" механизм butterfly, убрали, по крайней мере из новой старшей Pro-модели. Название новой клавиатуры вполне в духе Apple - Magic Keyboard - и как-бы намекает, что здесь используется тот же подход, что и в настольных клавиатурах производителя. Apple, конечно же, утверждает, что лучшая клавиатура, что когда либо была у MacBook Pro: глубина хода составляет 1 мм, а тактильный отклик у нее более комфортный.

Как и утверждалось в утечках, 16-дюймовый MacBook Pro по-настоящему профессиональный, так как в его создании участвовала команда "Pro Workflow", которая также была ответственна за недавний Mac Pro. Если говорить о дисплее (LED IPS), то помимо диагонали в 16-дюймов он также может похвастаться тонкими рамками по бокам, а вот сверху и снизу они больше. Дисплей калибруется на заводе и полностью охватывает цветовое пространство DCI-P3 и обладает яркостью в 500 нит. Разрешение его составляет 3072 x 1920 пикселей, плотность 226 ppi (ранее было 220 ppi), а частота обновления 60 Гц.

Как многие и надеялись, Apple наконец убрала ограничение в 32 ГБ ОЗУ и в итоге пользователи теперь могут наслаждаться конфигурациями с объемом оперативной памяти вплоть до 64 ГБ. Правда, она распаяна на материнской плате, потому стоит дважды подумать при выборе конфигурации. Объем SSD начинается с 512 ГБ но может достигать невероятных 8 ТБ - это самая большая цифра на рынке, если мы говорим о накопителе ноутбука. Touch Bar также был переделан и теперь обладает физической клавишей ESC и отдельным сканером Touch ID, из-за чего сама полоска Touch Bar стала чуть уже. Apple не изменила набор портов: в новинке по-прежнему доступны лишь Thunderbolt 3, а значит пользователям снова придется использовать переходники.

Пусть снаружи новинка похожа на предыдущие 15.4-дюймовые MacBook Pro, Apple полностью переделала систему охлаждения, которая теперь обеспечивает на 28% более мощный воздушный поток, а радиатор процессора стал на 35% больше. Кстати, если говорить о процессорах, то Apple по-прежнему использует шести- и восьмиядерные чипы Intel. Однако, улучшенная система охлаждения должна дать 16-дюймовой модели преимущество, избавив ее от троттлинга предшественников.

По части видеокарт также обновление: теперь в ноутбуке будут использоваться свежие 7-нм ускорители AMD 5000-серии. Если говорить конкретно, то речь идет от Radeon Pro 5300M, 550M и 5500M, объем собственной видеопамяти которых составляет от 4 до 6 ГБ GDDR6; прирост графической производительности составляет 80% относительно предыдущей модели. Встроенная акустика также была полностью переработана: теперь в ноутбуке установлено 6 динамиков, среди которых есть сабвуфер, а также три микрофона, обеспечивающих "студийное качество" записи.

Новый 16-дюймовый MacBook Pro уже доступен для покупки в расцветках silver и space gray, а цена стартует с отметки $2399.