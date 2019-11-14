Notebookcheck

AMD Ryzen 9 3950X на PassMark обходит серверные процессоры Intel, а также Core i9-9980XE

AMD Ryzen 9 3950X использует сокет AM4. (Источник: AMD)
AMD Ryzen 9 3950X использует сокет AM4. (Источник: AMD)
Процессор AMD Ryzen 9 3950X был замечен на бенчмарке PassMark, где прошёл тест «CPU Mark» для высокопроизводительных процессоров. В итоге, Ryzen 9 3950X получил такую высокую оценку, что лучше него оказались лишь серверные процессоры AMD Epyc, а конкуренты в лице Intel Core i9-9980XE безнадёжно отстали от нового суперпроцессора.
Daniel R Deakin | 14/11/2019
AMD Zen Ryzen (Zen) компьютеры

AMD Ryzen 9 3950X уже успел пройти многочисленные тесты. При этом процессор планируется к выпуску лишь 25 ноября, а это значит, что у него ещё есть время, чтобы показать на что в действительности способна новинка среднего класса от AMD. На этот раз это Ryzen 9 3950X прошёл тест «CPU Mark» на бенчмарке PassMark.

Итоговый рейтинг, опубликованный на Reddit, показывает, что AMD Ryzen 9 3950X занял третье место в таблице CPU Mark с 34 009 баллами. Два вышестоящих процессора принадлежат тому же производителю и входят в семейство Epyc, представители которого стоят тысячи долларов. Что же касается тех, кто отстал от 16-ядерного процессора на архитектуре Matisse Zen 2 (т.е. от Ryzen 9 3950X), то на четвёртом месте рейтинга расположился 28-ядерный серверный процессор Intel Skylake Xeon W-3175X. А если вы не поклонник серверных моделей, то чип Intel Core i9-9980XE, позиционирующийся как топовый и высокопроизводительный, и вовсе попал на 10-е место.

Конечно, есть ряд факторов, которые необходимо учесть. Например, то, что на данный момент существует только один образец Ryzen 9 3950X, так что в PassMark указывается высокий предел погрешности выставленной оценки. Кроме того, базовая частота чипа Zen 2 (3,5 ГГц), как и разгонная (4,7 ГГц) указаны по-максимуму. Для сравнения, Intel Core i9-9980XE имеет базовую тактовую частоту 3,0 ГГц и разгонную частоту до 4,4 ГГц/4,5 ГГц. Тем не менее, потрясающий результат Ryzen 9 3950X – это факт, которое, мы надеемся, будет подкреплён показателями и других образцов.

Также нельзя забывать про ещё один важный момент – соотношение цена/качество. Цена AMD Ryzen 9 3950X составляет $749, в то время как Intel i9-9980XE стоит около $2000, а Xeon W-3175X обойдётся в $3000. Напомним, что это всего лишь представитель среднего класса AMD, которому уже удалось обойти серверные и высокопроизводительные модели от Intel; это даже не Threadripper 3-го поколения. Что ж, зато это самый мощный в мире 16-ядерный процессор для настольных ПК.

Рейтинг производительности PassMark. (Источник: PassMark)
Рейтинг производительности PassMark. (Источник: PassMark)

Источник(и)

Reddit

PassMark

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Daniel R Deakin, 2019-11-14 (Update: 2019-11-14)

 