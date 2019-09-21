AMD выпустит 16-ядерные Ryzen 9 3950X и первые 24-ядерные процессоры Ryzen 3000 Threadripper в ноябре

AMD официально заявила, что настольный процессор Ryzen 9 3950X и чипы Ryzen Threadripper следующего поколения будут выпущены в ноябре. Хотя некоторых расстроит задержка выхода 16-ядерного процессора Matisse, другие – будут в восторге от анонса высокопроизводительных настольных процессоров, минимальное количество ядер в которых – 24.

Сегодня в новостной ленте AMD Ryzen в Twitter появилось много новостей: компания раскрыла подробности о серии Ryzen 9 3950X и Threadripper 3000 в паре сообщений. В первом из них написано, что AMD планирует выпустить оба продукта в ноябре. Первоначально предполагалось, что 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X, который уже показал себя в многочисленных тестах, будет выпущен в сентябре.

Второе сообщение от команды AMD Ryzen уже содержит рендер процессора Ryzen 3000 Threadripper и примечание о том, что устройства третьего поколения получат от 24 ядер (48 потоков с одновременной многопоточностью) и выше. Поскольку, в основном, процессоры, такие как Ryzen 9 3950X, предлагают 16-ядер/32-потока, то возникает вопрос о том, насколько далеко продвинется AMD с её третьим поколением Threadripper.

По поводу цен и базовых/разгонных тактовых частот процессоров серии Ryzen 3000 Threadripper официальной информации пока нет, но, как говорится, утечки никто не отменял, так что скоро и это станет известно. В предыдущем поколении высокопроизводительных настольных процессоров AMD топовый вариант был представлен с 32 ядрами и 64 потоками (Ryzen Threadripper 2990WX), но теперь его, конечно же, затмят Threadrippers третьего поколения: слухи о 64-ядерном монстре уже давно ходят среди технолюбителей, так что и для 48-ядерного процессора место явно должно найтись.