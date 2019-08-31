Процессор AMD Athlon 300GE попал на бенчмарк 3DMark Fire Strike Ultra 1.1
Информация об Athlon 300GE и 320GE появилась ещё в мае, теперь же, первый из них уже появился в базе данных бенчмарка, предназначенного специально для высокопроизводительных систем, использующих разрешение 4K. Что касается результатов, то вряд ли кого-то удивит, что процессор с низкой производительностью набрал всего 269 баллов.
Раздел информации о процессоре в Fire Strike Ultra показывает, что AMD Athlon 300GE имеет тактовую частоту ядра 3,4 ГГц, что подтверждает технические характеристики, всплывшие несколько месяцев назад. Athlon 300GE с двумя ядрами и четырьмя потоками предназначен для бюджетных систем с низкими требованиями к производительности и низким энергопотреблением.
К сожалению, данные об Athlon 300GE содержат не слишком много информации касательно интегрированного графического процессора. Гибридный процессор будет поставляться с Radeon Vega Graphics, но ещё не известно, будет ли это недорогой Vega 3 или новая модель, которая ещё не была представлена, например, вариация Vega 9.