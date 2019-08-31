Процессор AMD Athlon 300GE попал на бенчмарк 3DMark Fire Strike Ultra 1.1

Гибридный процессор AMD Athlon 300GE начального уровня был замечен на 3DMark Fire Strike Ultra 1.1. Неудивительно, что устройство не показало заоблачную производительность, поскольку данный тест явно не самый подходящий для процессора со скромной производительностью.

Информация об Athlon 300GE и 320GE появилась ещё в мае, теперь же, первый из них уже появился в базе данных бенчмарка, предназначенного специально для высокопроизводительных систем, использующих разрешение 4K. Что касается результатов, то вряд ли кого-то удивит, что процессор с низкой производительностью набрал всего 269 баллов.

Раздел информации о процессоре в Fire Strike Ultra показывает, что AMD Athlon 300GE имеет тактовую частоту ядра 3,4 ГГц, что подтверждает технические характеристики, всплывшие несколько месяцев назад. Athlon 300GE с двумя ядрами и четырьмя потоками предназначен для бюджетных систем с низкими требованиями к производительности и низким энергопотреблением.

К сожалению, данные об Athlon 300GE содержат не слишком много информации касательно интегрированного графического процессора. Гибридный процессор будет поставляться с Radeon Vega Graphics, но ещё не известно, будет ли это недорогой Vega 3 или новая модель, которая ещё не была представлена, например, вариация Vega 9.