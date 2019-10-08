AMD Ryzen 5 3580U отстал от Intel Core i5-1035G7 на 13% в многоядерных тестах

AMD и Microsoft подтвердили, что процессоры Ryzen Surface Edition на самом деле являются вариациями Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U, а после – их первые результаты появились в UserBenchmark. Несмотря на то, что Ryzen 5 3580U обладает производительностью лучше, чем Core i5-8265U, он, похоже, отстает от Core i5-1035G7 в многоядерных тестах.

22 октября Microsoft выпустит Surface Laptop 3, а его 15-дюймовая версия будет поставляться с процессорами ранее известными как AMD Ryzen Microsoft Surface Editions. Теперь подтвердились их официальные названия – Ryzen 5 3580U и Ryzen 7 3780U.

С тех пор на UserBenchmark появилось множество результатов тестирования Ryzen 5 3580U, демонстрирующих возможности чипа на 15 Вт. В то время как гибридные процессоры AMD славятся своей сравнительно хорошей многоядерной производительностью, ранние результаты Ryzen 5 3580U – не слишком впечатляющие.

Согласно данным 33-х проверок Ryzen 5 3580U на UserBenchmark, процессор в среднем показывает на 13% меньший показатель в многоядерных тестах, чем Core i5-1035G7, эквивалентный процессор от Intel, который можно встретить в той же серии Surface 3, только уже в 13-дюймовой модели. Мы получили эти данные путём сравнения средних оценок из пользовательских тестов, а не посредством среднего показателя из автоматической формулы на веб-сайте, которая недавно критиковалась за то, что она больше ориентируется на одноядерную производительность, чем на многоядерную.

Бенчмарк также показал, что Ryzen 5 3580U в среднем выдаёт 3,3 ГГц в многоядерных задачах, что на 400 МГц меньше, чем заявленные AMD 3,7 ГГц. Хотя, безусловно, данное заявление могло касаться только частот в одноядерных процессах.

Однако комплексную оценку Ryzen 5 3580U и Ryzen 7 3780U мы отложим до тех пор, пока не получим в руки ноутбук Surface 3; а делать выводы по одному лишь тесту мы не рекомендуем. Будет интересно сопоставить эти два гибридных процессора с аналогами Intel Ice Lake в 13-дюймовых моделях, а также с обычными Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U, чтобы выяснить, какие преимущества в производительности они предлагают. Следите за нашими обновлениями, в будущем мы обязательно опубликуем обзор(ы) Surface Laptop 3.