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Оказалось, что Core i9-9980HK может побить Core i9-9880H... при определённых обстоятельствах

Alienware m15 R2 (Core i9-9980HK) пользователя littlezipp одолел более 30 прогонов в Cinebench R15
Alienware m15 R2 (Core i9-9980HK) пользователя littlezipp одолел более 30 прогонов в Cinebench R15
В недавней статье мы написали, что надеемся найти ноутбук с Intel Core i9-9980HK, который превзойдёт MSI GE75 GS9, работающий на более дешёвом (и теоретически менее мощном) Intel Core i9-9880H. Пользователь форума по имени littlezipp опубликовал свидетельство того, что 9980HK в его Alienware m15 R2 обходит 9880H в 30-разовом тесте Cinebench R15. Тем не менее, littlezipp комментирует, что для достижения такой производительности пришлось прибегнуть к снижению напряжения (андервольтингу) и жидкому металлу.
Sam Medley | 08/10/2019
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На прошлой неделе мы опубликовали статью, в которой рассказали о низкой производительности Intel Core i9-9980HK. Практически все ноутбуки с 9980HK, которые мы тестировали, сильно нагреваются, поэтому их производительность снижается. Это само по себе неудивительно (мы регулярно наблюдаем аналогичную ситуацию в высокопроизводительных ноутбуках), но по сравнению с более дешёвым Core i9-9880H, используемым в MSI GE75 9SG, 9980HK (который, теоретически, должен быть лучше) в многократных подходах на Cinebench R15 справляется хуже. Однако один пользователь подсказал нам, что есть исключения.

В нашей оригинальной статье, касающейся этого несоответствия в иерархии Intel, мы отметили, что Schenker/Clevo с Core i9-9980HK, который мы тестировали, всё же сумел превзойти MSI GE75 9SG (оснащённый 9880H), когда был под андервольтингом. Данная процедура значительно улучшает тепловые характеристики практически без ущерба для вычислительной производительности, что мы и наблюдали в Schenker/Clevo. Ноутбук мог лучше справляться с выводом тепла и, в следствие этого, работать на более высоких тактовых частотах в течение более длительного периода (50 циклов на Cinebench R15).

Читатель с ником «littlezipp» опубликовал комментарий к той статье, заявив, что ему удалось добиться ещё лучшей производительности Core i9-9980HK в его Alienware M15 R2. Littlezipp продемонстрировал свои результаты на форуме в Notebookreview, а цифры не лгут: его ноутбук действительно обошёл MSI GE75 9SG в 30-кратном цикле на Cinebench R15, достигнув среднего значения 1842 против 1621 у MSI. К тому же, это на 13,6% больше, чем средняя производительность по бенчмарку вообще. Тем не менее, и здесь есть небольшая предыстория.

Ноутбук данного пользователя смог достичь этих показателей благодаря двум ключевым факторам: пониженному напряжению (андервольтингу) и термопасте. Littlezipp утверждает, что он использовал в своём Alienware жидкий металл, который значительно улучшает теплопроводность. Пользователь также прибег к андервольтингу, достигнув -125 мВ, что вполне прилично для Core i9-9980HK. В прошлый раз на примере ноутбука Schenker мы наблюдали как понижение напряжения уменьшает нагрев и позволяет увеличить нагрузку на процессор при более длительных нагрузках, таким образом повышая производительность.

Хотя эксперимент от littlezipp показывает, что более дорогой Core i9-9980HK вполне может превзойти своего младшего брата, он также подчёркивает сколько манипуляций необходимо произвести для этого. Конечно мы не агитируем всех, у кого есть ноутбук с 9980HK, немедленно применять термопасту/жидкий металл и проводить процедуру андервольтинга, однако опыт littlezipp показывает, что именно эти действия могут значительно улучшить производительность, снизив температуру. Сами мы не тестировали Alienware M15 R2 с процессором Core i9-9980HK, только с Core i7-9750H, но и у него результаты довольно впечатляющие с точки зрения производительности ЦП даже с заводской термопастой и настройками (Alienware m15 R2 с i7-9750H уже доступен на Amazon). В нашем обзоре мы наблюдали, как температура процессора достигала 100°C, когда был запущен бенчмарк Prime95.

Всё это говорит о том, что при заводских настройках и без каких-либо других изменений Core i9-9880H, установленный в MSI GE75 9SG, легко обходит более дорогие ноутбуки с Core i9-9980HK (кстати, MSI GE75 i9-9880H уже в продаже на Amazon).

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MSI GE75 9SG GeForce RTX 2080 (Laptop), 9880H, Samsung SSD PM981 MZVLB1T0HALR; CPU Multi 64Bit: Ø1619 (1602.44-1728.31)
Gigabyte Aero 17 XA RP77 GeForce RTX 2070 Max-Q, 9980HK, Intel SSD 760p SSDPEKKW512G8; CPU Multi 64Bit: Ø1328 (1301.11-1593.37)
Eurocom Nightsky RX15 GeForce RTX 2070 (Laptop), 9980HK, Samsung SSD 970 Pro 512GB; CPU Multi 64Bit: Ø1490 (1469.51-1815.95)
Dell XPS 15 7590 9980HK GTX 1650 GeForce GTX 1650 (Laptop), 9980HK, Toshiba XG6 KXG60ZNV1T02; CPU Multi 64Bit: Ø1314 (1090.6-1600.38)
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV GeForce RTX 2060 (Laptop), 9980HK, Samsung SSD PM981 MZVLB1T0HALR; CPU Multi 64Bit: Ø1573 (1526.78-1689.97)
Schenker GeForce RTX 2070 (Laptop), 9980HK; CPU Multi 64Bit; Undervolting: Ø1728 (1721.24-1742.16)
Schenker GeForce RTX 2070 (Laptop), 9980HK; CPU Multi 64Bit: Ø1427 (1404-1600.26)
HP Omen 17-cb0020ng GeForce RTX 2080 (Laptop), 9880H, 2x Samsung SSD PM981 MZVLB512HAJQ (RAID 0); CPU Multi 64Bit: Ø1291 (1278.24-1450)

Источник(и)

Notebookreview (форум)

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Sam Medley, 2019-10- 8 (Update: 2019-10- 8)

 