Появились процессоры Intel Comet Lake-U Pentium Gold 6405U и Celeron 5205U

Данные новинки станут самыми быстрыми двухъядерными ULV-процессорами начального уровня в линейке Intel. Однако не стоит ожидать от них чудес: они произведены по старому 14-нм техпроцессу. Pentium Gold 6405U имеет 4 потока и тактовую частоту 2,4 ГГц, а Celeron 5205U с тактовой частотой 1,9 ГГц не поддерживает гиперпоточность.

Intel обновила свою линейку процессоров с низким энергопотреблением (ULV) парой моделей Comet Lake-U, предназначенных для бюджетных ультрабуков и компактных мини-ПК. Несмотря на то, что серия Comet Lake представляет собой 10-е поколение Core, она по-прежнему производится по 14-нм производственному процессу, так что эти новинки ненамного лучше, чем процессоры Coffee Lake, выпущенные в прошлом году.

У обеих моделей требования к теплоотводу 15 Вт и, скорее всего, некоторые из аппаратных функций в них отключены из-за сниженных требований к производительности. Кроме того, оба процессора получили только 2 МБ кэш-памяти третьего уровня и поддержку до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой до 2,4 ГГц.

Pentium Gold 6405U – более быстрая модель, которая имеет 2 ядра и 4 потока с тактовой частотой 2,4 ГГц; второй процессор, 5205U, как и все модели Celeron, не поддерживает гиперпоточность, поэтому он имеет только 2 ядра и 2 потока с тактовой частотой 1,9 ГГц. Из-за низкого требования к теплоотводу обе модели имеют не слишком высокие тактовые частоты, плюс они могут использовать только 12 линий PCIe 2.0. Процессоры также оснащены видеокартой UHD Graphics с максимальной частотой работы 950 МГц.

Pentium Gold 6405U в настоящее время продается за $161, а Celeron 5205U – за $107.