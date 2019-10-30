Появились данные о высокопроизводительном графическом процессоре Navi AMD для консолей PlayStation 5 и Xbox Project Scarlett

Инсайдеры, как всегда, радуют: появилась информация, касающаяся топовых графических процессоров AMD Navi. Распространились предположения о том, что речь идёт о видеокарте, которая в конечном итоге появится в консолях PlayStation 5 и Xbox Project Scarlett следующего поколения. Неужели "убийца Nvidia" наконец-то появится?

Последнее время AMD работала над серией видеокарт Navi начального и среднего уровня. Тем не менее, топовый сегмент рынка по-прежнему занят преимущественно устройствами Nvidia, а AMD ничего не может противопоставить GeForce RTX 2080 Ti. Но недавно ресурс Wccftech опубликовал данные, полученные Национальным агентством радио исследований Южной Кореи (Radio Research Agency или RRA): в 2020 году Nvidia придётся побороться за превосходство в сегменте видеокарт высокого класса.

В частности, агентство RRA обнаружило заявку в ATI Technologies (поданную AMD Radeon) для видеокарты с кодом ATI-102-D18802. Префикс «D18» использовался для обозначения «малой Navi» (бюджетной), а Wccftech выдвигает предположение, что часть кода («802») указывает на гораздо более мощную модель, так как коды вариантов Navi начального уровня кодировались следующим образом: D18202, D18205, D18206, D18207 и D18208. Кроме D18802 в списке RRA упоминаются, D18803 и D18805.

Конечно, всё это пока на уровне догадок; сертификация не является непреложным доказательством того, что AMD готовит топовую видеокарту («Big Navi») на базе RDNA 2.0 для PS5 или Xbox Project Scarlett. Тем не менее, ожидается, что в будущих графических процессорах появится аппаратная трассировка лучей; по крайней мере, это необходимо, если они хотят стать «убийцами Nvidia». Мы уже знаем, что PS5 и Xbox Project Scarlett наверняка получат возможность трассировки лучей, поэтому логическая связь легко прослеживается.

Если речь действительно идёт о графическом процессоре для PS5/Xbox Project Scarlett, то остаётся совсем немного времени до появления высококлассной серии Navi на полках магазинов. По расчётам Wccftech весь процесс занимает от трёх до шести месяцев, причем второй вариант более вероятен. Консоли следующего поколения выйдут в конце 2020-го, так что всё прекрасно сходится. Похоже, AMD действительно разрабатывает графические процессоры RDNA Navi второго поколения, планируя побороться за топовый сегмент рынка видеокарт.