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50-кратный зум Xiaomi Mi CC9 Pro в центре внимания

Mi CC9 Pro. (Источник: Weibo)
Mi CC9 Pro. (Источник: Weibo)
CC9 Pro - это новый смартфон Xiaomi с пентакамерой, который будет выпущен уже в ноябре. Устройство содержит целую коллекцию датчиков для съёмки. Производитель продемонстрировал работу одного из них – 50-кратного цифрового зума – в новом видео.
Deirdre O Donnell | 31/10/2019
Android Chinese Tech телефоны Software сенсорный

Xiaomi Mi CC9 Pro ещё не вышел на рынок, но уже готов побороться за звание лучшего камерофона. Производитель объявил, что это будет первое устройство, которое со 108-МП сенсором от Samsung. Однако и это далеко не всё: кроме основного датчика на задней панели устройства также имеется 4 дополнительных сенсора, один из которых обеспечивает 5-кратный оптический зум в Pro-версии.

Теперь Xiaomi утверждает, что в цифровом режиме этот зум может приближать в 50 раз. Компания недавно опубликовала видео, демонстрирующее эту возможность. В нём смартфон CC9 Pro фотографировал таблицу для проверки зрения с Ш-образными символами в различных ориентациях, которые уменьшаются от ряда к ряду.

В итоге, CC9 Pro чётко отобразил 5-ю линию снизу, показав свои новые возможности приближения. Также в смартфоне имеются промежуточные режимы зума, например, 10-кратное увеличение. Кроме того, дополнительные утечки раскрыли два варианта расцветки CC9 Pro: лесной зеленый и светлый градиент, который похож на сияние снега. На одном из таких рендеров можно обнаружить нечто подозрительно напоминающее 3,5-мм аудио разъём для наушников.

Mi CC9 Pro: кажется, на одной из граней виднеется... аудио разъём? (Источник: Weibo)
Mi CC9 Pro: кажется, на одной из граней виднеется... аудио разъём? (Источник: Weibo)

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Weibo (1)

Weibo (2)

Weibo (3)

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Deirdre O Donnell, 2019-10-31 (Update: 2019-10-31)

 