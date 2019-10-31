50-кратный зум Xiaomi Mi CC9 Pro в центре внимания

CC9 Pro - это новый смартфон Xiaomi с пентакамерой, который будет выпущен уже в ноябре. Устройство содержит целую коллекцию датчиков для съёмки. Производитель продемонстрировал работу одного из них – 50-кратного цифрового зума – в новом видео.

Xiaomi Mi CC9 Pro ещё не вышел на рынок, но уже готов побороться за звание лучшего камерофона. Производитель объявил, что это будет первое устройство, которое со 108-МП сенсором от Samsung. Однако и это далеко не всё: кроме основного датчика на задней панели устройства также имеется 4 дополнительных сенсора, один из которых обеспечивает 5-кратный оптический зум в Pro-версии.

Теперь Xiaomi утверждает, что в цифровом режиме этот зум может приближать в 50 раз. Компания недавно опубликовала видео, демонстрирующее эту возможность. В нём смартфон CC9 Pro фотографировал таблицу для проверки зрения с Ш-образными символами в различных ориентациях, которые уменьшаются от ряда к ряду.

В итоге, CC9 Pro чётко отобразил 5-ю линию снизу, показав свои новые возможности приближения. Также в смартфоне имеются промежуточные режимы зума, например, 10-кратное увеличение. Кроме того, дополнительные утечки раскрыли два варианта расцветки CC9 Pro: лесной зеленый и светлый градиент, который похож на сияние снега. На одном из таких рендеров можно обнаружить нечто подозрительно напоминающее 3,5-мм аудио разъём для наушников.