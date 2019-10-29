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Xiaomi официально анонсировала Mi Note 10 с пятью камерами и 108-МП сенсором

Mi Note 10 скоро появится. (Источник: Xiaomi)
Mi Note 10 скоро появится. (Источник: Xiaomi)
Теперь их два. Буквально вчера мы писали о Mi CC9 Pro, грядущем смартфоне, в котором будут установлены пять камер, в т.ч. сенсор на 108 МП. Сегодня Xiaomi анонсировала ещё одно устройство, Mi Note 10, с аналогичными характеристиками камеры.
Ricci Rox | 29/10/2019
Android ARM бизнес Chinese Tech телефоны

На прошлой неделе появились сообщения о Mi Note 10, точнее о фото упаковки данного устройства, обнаруженном в Интернете. Несколько часов назад Xiaomi официально анонсировала это устройство.

Сообщение в Твиттере не раскрыло подробностей о Mi Note 10. Единственное, что в нём сказано – это наличие нового 108-МП датчика ISCOCELL Bright HMX. Этот сенсор дебютировал на Mi Mix Alpha, а вчера появилась информация, что он также будет использован на Mi CC9 Pro. Кроме того, оказалось, что Mi Note 10 будет оснащён пентакамерой, т.е., очевидно, смартфон получит пять задних камер, как и вчерашний Mi CC9 Pro.

Собственно, пять камер и 108-МП датчик ISOCELL Bright HMX делают Mi CC9 Pro и Mi Note 10 подозрительно похожими. Поэтому вполне резонно возникает вопрос, о том, какие отношения существуют между этими двумя устройствами? Возможно ли, что Mi Note 10 – это глобальная версия Mi CC9 Pro? Тем более, что наличие изогнутого дисплея Mi CC9 Pro косвенно может указывать на это.

В любом случае нам не придётся ждать долго. CC9 Pro будет представлен 5 ноября. В Твиттере ничего не говорится о дате запуска Mi Note 10, но мы уверены, что и это событие уже не за горами.

Источник(и)

Xiaomi

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Ricci Rox, 2019-10-29 (Update: 2019-10-29)

 