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Mi Mix 4 с подэкранной селфи-камерой?

Появились фото, якобы показывающие Mi Mix 4 с селфи-камерой под дисплеем. (Источник: Slashleaks)
Появились фото, якобы показывающие Mi Mix 4 с селфи-камерой под дисплеем. (Источник: Slashleaks)
В Сети, на сайте Slashleaks, появились фото, демонстрирующие Xiaomi Mi Mix 4 со столь долгожданной технологией: селфи-камерой, размещённой под дисплеем. Учитывая, что компания Xiaomi ещё в июне заявила, что работает над этим проектом, всё выглядело вполне правдоподобно, пока инсайдер с внушительной репутацией и авторитетом, Ice universe, не опроверг эти слухи всего одной фразой.
Alina Bakhvalova | 31/10/2019

Если соблюдать хронологическую последовательность событий, то, пожалуй, первой компанией, предложившей идею разместить селфи-камеру под экраном (т.е. встроить её в один дисплей, а сверху прикрыть другим, который в нужный момент будет становиться прозрачным) была Samsung. Это случилось в начале текущего года, после чего Xiaomi, немного подумав, решила, что тоже заинтересована в данной технологии. В середине этого года старший вице-президент Xiaomi Ванг Сян (Wang Xiang) разместил у себя в Твиттере информацию, касающуюся разработки данной идеи с соответствующими схемами и маркетинговыми изображениями.

Вполне подходящим для такой задумки смартфоном (по мнению поклонников бренда) мог стать Mi Mix 4, что можно прочесть в комментариях к твиту Ванг Сяна. И вот сегодня на сайте Slashleaks появляется он самый – Mi Mix 4 с подэкранной фронтальной камерой! Совпадение? Не думаю. Очевидно же, что раз пошла такая волна новинок – Mi CC9 и Mi CC9 Pro, Mi Note 10 – то отчего бы ей заканчиваться?

Однако на Slashleaks есть весьма полезная функция: голосование «верю-не верю». Так вот, доверия к этому изображению – всего 17%. Похоже, дело в том, что действительно авторитетный инсайдер Ice universe написал в своём Твиттере: «Фейковый Mix 4, созданный благодаря редактированию Galaxy Note10+ в Photoshop». Обидно, но факт: доверять разнообразным утечкам стоит с большой осторожностью, о чём мы всегда напоминаем в наших новостях. На Slashleaks могут быть опубликованы стоящие утечки, просто нужно обращать внимание на рейтинг доверия и дату регистрации пользователя, добавившего информацию. А шутников всегда хватало.

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Alina Bakhvalova, 2019-10-31 (Update: 2019-10-31)

 