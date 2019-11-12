Vivo S5: интересный смартфон с четырьмя камерами и Snapdragon 712

Vivo S5 - продолжатель серии S1, который, по слухам, получит процессор Snapdragon 712 и уникальный дизайн задней камеры. В смартфоне также есть отличная селфи-камера: производитель уже опубликовал официальные изображения устройства до его запуска. Анонс новинки состоится 14 ноября 2019 года.

Vivo S5, как и S1 Pro, задуман как интересное предложение среднего сегмента с некоторыми дополнительными функциями. Смартфон уже обзавёлся официальной страницей в китайском онлайн-магазине производителя; однако никаких детальных характеристик там нет. Тем не менее, различные утечки прочат Vivo S5 весьма достойное наполнение, ассоциирующееся с более дорогими устройствами.

Согласно одной из них, опубликованной в социальной сети Weibo, Vivo S5 будет работать на платформе Snapdragon 712, получит 6.44-дюймовый FHD+ AMOLED-дисплей и четыре камеры с разрешением 48+8+5+2 МП. Смартфон также должен быть оснащён 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 4100 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 22.5 Вт. Vivo S5 также получит 32-МП селфи-камеру в виде отверстия в экране.

Интересно, что все эти утечки не сопровождались никакими рендерами и лишь вчера на официальном канале Vivo в сосети Weibo во всей красе была продемонстрирована задняя панель устройства. Это подтвердило два основных предположения касательно камеры смартфона: она имеет четыре объектива (но только 3 из них находятся на ромбовидной платформе), а основной датчик получил разрешение 48 MП.

Анонс состоится уже 14 ноября 2019 года и там, по-видимому, будет присутствовать китайская знаменитость – певец Цай Сюйкунь (Cai Xukun). Упаковка S5 «Ikun Custom Gift Box», которая отображается на официальной странице продукта, названа так в его честь.