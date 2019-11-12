Умные часы Umidigi Uwatch GT с датчиком сердечного ритма и Bluetooth 5.0 будут выпущены в декабре

Эти умные часы, совместимые с Android и iOS, должны обеспечить 15 дней автономной работы, имеют пластиковый корпус, дисплей с разрешением 240x240 и стоят всего $80.

Пусть Apple и является бесспорным лидером в сфере умных часов, но это не значит, что на рынке вообще нет достойных альтернатив. Фитнес-трекеры и умные часы от китайских производителей, как правило, более привлекательны по цене, но при этом также имеют много различных возможностей, включая поддержку Bluetooth 5.0, водозащиту и датчик сердечного ритма.

Предстоящий Umidigi Uwatch GT получил 1,3-дюймовый круглый цветной дисплей, защищённый закалённым стеклом, а также защиту от воды до 5 ATM. Производитель также обещает до 15 дней автономной работы. Часы могут обеспечить непрерывное отслеживание сердечного ритма круглые сутки с помощью встроенного оптического датчика HX3600. Мобильное приложение для Umidigi Uwatch GT называется VeryFitPro и работает как на Android 4.4+, так и на iOS 9.0+, включая 12 спортивных режимов и поддержку SMS-уведомлений.

На AliExpress уже открыт предварительный заказ Umidigi Uwatch GT, которые стоят $80 (а в честь Чёрной пятницы скидка на них и вовсе составит 50%). Ожидаемая дата начала поставок – 2 декабря. Доступные расцветки: матовый черный (Matte Black) и темно-зеленый (Midnight Green).