Amazfit Stratos3 – новые спортивные умные часы, готовые покорить Европу

Часы Amazfit Sports Watch 3 недавно были выпущены в Китае для локального рынка. А на международную арену они попадут в качестве представителей семейства спортивных устройств Stratos. Это будет уже третье поколение Stratos, запланированное к выходу во многих европейских странах в конце ноября 2019 года.

Huami - это производитель носимых устройств, создающий аксессуары для бренда Xiaomi, а также для собственного бренда Amazfit. Последний, кстати, недавно пополнился новыми моделями умных часов, в их числе – Sports Watch 3. Ранее они поставлялись только на китайский рынок, однако теперь компания готова выпустить эти умные часы в международную розницу под названием Stratos3.

Эта версия точно так же ориентирована на занятия спортом, как и её китайский аналог. Водонепроницаемый (5 ATM) корпус часов имеет 1.34-дюймовый MIP-дисплей с разрешением 320x320 дюймов, покрытый стеклом Corning Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием. Технология MIP, разработанная JDI, представляет собой трансфлективный цветной дисплей, который обеспечивает лучшую видимость на солнце без ущерба для энергосбережения.

Huami также утверждает, что эти часы имеют два чипсета для обеспечения двух независимых режимов. Один из них – «чип с низким энергопотреблением ARM Cortex-M4T» (отвечает за режим Ultra-Endurance, т.е. экономии энергии), а о втором, обеспечивающем режим Smart, производитель так и не сказал ничего конкретного.

Режим Ultra-Endurance должен помочь Amazfit Stratos3 проработать 14 дней без подзарядки на аккумуляторе 300 мАч, при этом реализуя такие функции, как поддержка 11 из 19 «спортивных режимов», мониторинг сердечного ритма с помощью датчика BioTracker в течение всего дня и управление уведомлениями.

Режим Smart, с другой стороны, использует примерно на 40% больше заряда, но поддерживает 100% функциональность Amazfit Stratos3, тогда как Ultra-Endurance даёт доступ лишь к 80% возможностей. По-видимому, разница кроется в активации алгоритма профессионального анализа FIRSTBEAT, который информирует о прогрессе в спорте, а также следит за предотвращением травм.

Сами часы Stratos3 получили четыре физических кнопки и силиконовый ремешок. Устройство может подключаться к смартфону через Bluetooth 4.2, Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением или 2.4 ГГц Wi-Fi. Умные часы также могут отслеживать местоположение и маршрут во время бега с помощью GPS+ ГЛОНАСС, GPS+ Галилео и GPS+ BEIDOU.

Новые умные часы Amazfit со вчерашнего дня уже доступны в Чешской Республике. 18 ноября 2019 года устройство появится в Сербии и Германии, а 22 ноября – в Италии и Испании. Stratos3 будет продаваться через самые известные онлайн-платформы и офлайновые торговые сети.