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Huami начинает продажи спортивных умных часов Amazfit T-Rex: защита MIL-STD-810, Bluetooth 5.0, активный AMOLED дисплей и автономность 20 дней

Amazfit T-Rex нацелены на спортсменов (Изображение: Amazfit)
Amazfit T-Rex нацелены на спортсменов (Изображение: Amazfit)
Компания Huami не так давно представила спортивные умные часы Amazfit T-Rex, а теперь модель наконец поступила в продажу по цене в $132 (в Индии). Новинка обладает защитой по стандарту MIL-STD-810, поддерживает Android и iOS, способна работать 20 дней от одного заряда и предлагает 14 различных спортивных режимов.
Arjun Krishna Lal, 🇺🇸
аксессуары Gadget умные часы Wearable

Huami открыла продажи умных часов Amazfit T-Rex по цене в $132 (пока что только в Индии). Данная модель ориентирована на спортсменов и обладает защитой MIL-STD-810. То есть, T-Rex являются прямыми конкурентами Samsung Gear Sport и Galaxy Watch 3, а также лучше защищены, чем Huawei Watch GT.

Вместо Wear OS и WatchOS в Amazfit T-Rex используется проприетарная операционная система. Тем не менее, модель будет работать с iPhone и Android, если те поддерживают Bluetooth 5.0. Часы не поддерживают сторонние приложения, но встроенного функционала должно хватить с головой для любых задач.

T-Rex обладает 1.3-дюймовым активным AMOLED дисплеем с защитным стеклом Gorilla Glass 3. Пользователям доступен весь привычный современный функционал, включая тренировки (14 разных режимов), отслеживание сна и сердцебиения. Емкость батареи часов составляет 390 мАч, которых, по заявлениям производителя, должно хватить на 20 дней работы. Защита по стандарту MIL-STD-810 является главным достоинством модели: Amazfit T-Rex способны работать при температуре от -40 до 70 градусов Цельсия (летом на Марсе самое то).

Недостатком, по сравнению с моделями на Apple Watch и Wear OS, является отсутствие поддержки сторонних приложений, но для настоящих спортсменов это не станет преградой.

Источник(и)

91Mobiles

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 06 > Huami начинает продажи спортивных умных часов Amazfit T-Rex: защита MIL-STD-810, Bluetooth 5.0, активный AMOLED дисплей и автономность 20 дней
Arjun Krishna Lal, 2020-06-15 (Update: 2020-06-15)
Arjun Krishna Lal
Editor of the original article: Arjun Krishna Lal - News Editor

 