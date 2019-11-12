В Apple Watch Series 6 могут появиться гибкие печатные платы, обеспечивающие быструю работу и лучшую гидроизоляцию

По словам аналитика Мин-Чи Куо, Apple Watch Series 6 могут перейти на гибкие печатные платы из жидкокристаллического полимера. Они должны заметно ускорить работу Series 6 по сравнению с Series 5 и, возможно, несколько оживить застоявшийся бренд.

Несмотря на свое доминирование на рынке (а, возможно, из-за него), линейка Apple Watch в течение последних нескольких лет вошла в некое состояние стагнации. Показательный пример: Apple Watch Series 5 во многом копирует Apple Watch Series 4, за исключением встроенного компаса и новой функции дисплея. В остальном, новейшие часы Apple такие же, как и в прошлом году. Однако всё может измениться в 2020-м с Apple Watch Series 6.

По словам известного аналитика Apple Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), часы Series 6 будут оснащены гибкой печатной платой из жидкокристаллического полимера. Это, в свою очередь, должно позволить заметно повысить производительность Apple Watch, а также увеличить скорость их беспроводной связи.

Новая печатная плата также позволит улучшить защиту от воды. Начиная со второй серии (т.е. 2016 года) умные часы Apple могут выдерживать давление 5 бар (до 50 м); эта цифра до сих пор неизменна.

Мин-Чи Куо - довольно авторитетный источник, когда дело доходит до информации о новых продуктах Apple, несмотря на редкие ошибки в его прогнозах. Однако помните про критическое рассмотрение любых утечек. Тем более, Apple Watch Series 5 были выпущены совсем недавно (очень скоро их обзор появится на нашем сайте) и нам придётся ждать ещё год, чтобы увидеть, какие же возможности предложат Apple Watch Series 6.