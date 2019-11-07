Концепт iPhone 12: сильные и слабые стороны дизайна Apple

Неофициальные рендеры Apple iPhone 12 дали пользователям представление о том, чего можно ожидать от следующего поколения смартфонов данной компании. Вырез на экране сохранён, а на задней стороне устройства расположились уже четыре камеры. Концепт iPhone 12 также имеет более плоские боковые грани, чем предыдущее поколение.

Если вы надеялись увидеть в дизайне iPhone 12 нечто экстравагантное или необычное, то вам следует сразу переключиться на устройства от других производителей. Ведь Apple известна тем, что новые версии её продуктов внешне практически не отличают от предшественников, хотя, справедливости ради, имеют значительные изменения во внутренних компонентах. Дизайнеры ресурса PhoneArena взвесив разные мнения визуализировали возможный дизайн iPhone 12, который очень похож на iPhone 11 Pro.

Интересно, что на этих изображениях iPhone 12 также напоминает iPhone 4 и iPhone 5. Сегодня большинство производителей выпускают смартфоны с закругленными боковыми краями, поскольку они удобнее лежат в ладони, но Apple вполне может вернуться к дизайну, который сама же использовала в прошлом, по крайней мере это поможет iPhone 12 выделиться среди других устройств. Именно уникальный стиль считается одним из главных достоинств продуктов Apple.

PhoneArena также оставила знаменитый вырез на экране iPhone 12. Ходили слухи, что Apple планирует убрать этот элемент уже в следующем поколении iPhone, но, также, есть вероятность, что он просто будет видоизменён. Собственно, на предложенных рендерах вырез как раз-таки меньше, чем в текущих моделях, т.е. полезная площадь экрана будет несколько больше. Однако, если компания продолжит игнорировать негативное отношение пользователей к вырезу, это продемонстрирует одну из слабостей Apple – неспособность оправдать ожидания.

Существенная разница между поколениями видна по задней панели устройства: вместо тройной камеры как в iPhone 11 Pro, у iPhone 2020 года будет уже четыре камеры. Возможно, квадратная платформа, группирующая несколько датчиков, будет сохранена, но расположение камер на ней напоминает одну из сторон обычного игрального кубика. К широкоугольному, сверхширокоугольному и телеобъективу добавился датчик ToF. Создатели рендеров признали, что последний должен быть намного меньше в реальности, но художественная симметрия диктует свои правила. Хотя сама система камер в целом выглядит несколько громоздкой.