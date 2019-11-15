Концептуальное видео Xiaomi Mi 10 продемонстрировало возможный дизайн и технические характеристики смартфона

Любительское концептуальное видео Xiaomi Mi 10, размещённое на YouTube, «оснастило» этот смартфона довольно завидным набором характеристик. Получит ли приемник Mi 9 кроме 108-МП сенсора ещё и процессор Qualcomm Snapdragon 865 – зависит от выбора производителя. Да и дисплей типа «водопад» в авторской концепции Mi 10 предлагает завидное соотношение экрана к передней панели.

Авторский концепт Xiaomi Mi 10 появился на YouTube-канале TechConfigurations. Хотя это и не официальные данные, но, всё же ценный источник информации. Тем более всегда интересно узнать, какой дизайн прочат следующему Mi-флагману и какие комплектующие ожидаются в нём.

Канал TechConfigurations (см. видео ниже), очевидно, ожидает, что Xiaomi не пожалеет современных технологий и приложит все усилия, чтобы сделать Mi 10 действительно топовым. Итак, дисплей устройства в клипе абсолютно чист и лишён каких бы то ни было вырезов, имеет изогнутые края типа «водопад». Под ним находится встроенный сканер отпечатков пальцев, и, что более интересно, подэкранная 25-МП фронтальная камера, которая может стать одной из главных характеристик флагманов в 2020 году.

Все это означает, что концепт Xiaomi Mi 10 может похвастаться просто огромным соотношением экрана к корпусу – 96%, не говоря уже о размерах самого дисплея: 6.7 дюймов с разрешением QHD. За столь привлекательной обложкой может скрываться не менее привлекательная начинка – быстрый Qualcomm Snapdragon 865, поддерживающий 12 ГБ ОЗУ и накопитель до 256 ГБ. А в нижней части концептуального Mi 10 скрываются двойные стереодинамики.

Независимо от этого, мы точно знаем о большом количестве MП в данном смартфоне, которое может оказаться очередным заигрыванием с пользователями. Неспроста автор концепта вместе с сенсором на 108 МП разместил объективы на 16 МП и на 8 МП. Однако весь концепт в целом выглядит мощно, так что если Xiaomi действительно создаст Mi 10 таким, да ещё и применит свою доступную ценовую политику, то даже у поклонников Samsung и Apple возникнет желание ещё раз пересмотреть свои взгляды на китайские смартфоны.