25 ноября компания Huawei, скорее всего, объявит о выходе MatePad Pro

Юй Чэндун, глава отдела по потребительскому сектору Huawei, опубликовал дату презентации новинок компании на Weibo. И сообщение, и постер прозрачно намекают на линейку устройств Mate, в которую, по слухам, может войти планшет MatePad Pro.

Huawei может представить новый планшет на следующем мероприятии в Китае. Презентация запланирована на 25 ноября 2019 года и может быть связана с анонсом планшета MatePad. Судя по этому названию, устройство может получить такой же внешний вид, как и у смартфонов Mate 30 или 30 Pro, только экран побольше. Юй Чэндон (Yu Chengdong), глава отдела по потребительскому сектору Huawei, намекнул на анонс именно этого устройства на Weibo.

Юй Чэндон разместил пост, текст которого (если переводить с китайского) указывает на то, серия Mate, действительно скоро должна пополниться «новыми участниками». Что ж, видимо утечки информации о предполагаемом планшете MatePad Pro с высокопроизводительным Kirin 990 и дисплеем с вырезом появлялись недаром.

Говорят, что «MatePad Pro» также значится сразу под двумя номерами: MRX-W09 и MRX-AL09, что, возможно, говорит о наличии двух вариантов – LTE/4G (или даже 5G?). Также считается, что он получит как минимум 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Наконец, по слухам, этот потенциально топовый планшет будет представлен в чёрном и белом цветах, но не исключены также разнообразные оттенки зелёного и оранжевого.