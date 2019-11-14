Notebookcheck

Honor 9X: соотношение цены и качества ухудшилось

Honor 9X – дизайн отличный, но цена явно завышена. (Источник: Honor)
Honor 9X – дизайн отличный, но цена явно завышена. (Источник: Honor)
До сих пор соотношение цены и качества было одним из основных достоинств Honor. Однако последнее поколение резко изменило ситуацию. Хотя Honor 9X, безусловно, является хорошим смартфоном, он проигрывает сравнение с конкурентами, выпущенными в этом году.
Alex Alderson | 14/11/2019
Android Chinese Tech телефоны Review Snippet

Раньше смартфоны Honor обладали отличным соотношением цены и качества. Поэтому, от Honor 9X, который производитель пообещал завезти в Европу, подвоха не ожидали. Однако, похоже, что Honor больше не будет выпускать свои последние смартфоны по конкурентоспособным ценам как это делает OnePlus.

На первый взгляд, Honor 9X впечатляет своим современным дизайном: безрамочностью, отсутствием выреза и наличием популярной выдвижной фронтальной камеры. Тем не менее, устройство, по сути, является более дорогой версией Huawei P Smart Z с тем же дисплеем, процессором и 4 ГБ оперативной памяти. Отличия Honor 9X – это более быстрый накопитель и дополнительный датчик задней камеры, однако эти характеристики вряд ли могут вылиться в €99 евро - разница, которая в настоящее время существует между двумя устройствами.

Среди конкурентов 2019 года выпуска можно отыскать и более выгодное предложение (например, Xiaomi Mi 9T), чем Honor 9X, который, к тому же, получил слишком тёмный и дисплей с плохой контрастностью. В целом, Honor 9X хоть и впечатляет внешне, но его недостатки перевешивают достоинства. Проще говоря, Honor 9X круто повернул политику бренда Honor, но не в лучшую сторону.

Ждите русскую версию обзора Honor 9X, которая совсем скоро появится на нашем сайте.

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Notebookcheck (обзор на английском)

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Alex Alderson, 2019-11-14 (Update: 2019-11-14)

 