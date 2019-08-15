Huawei назвала первые десять устройств, которые получат EMUI 10

Прошло меньше недели с тех пор, как Huawei анонсировала EMUI 10, свою адаптированную версию Android Q. Тем не менее, компания уже поделилась своими планами на ОС, в которых имеют место быть и некоторые смартфоны Honor.

Huawei хранит в тайне особенности пользовательского интерфейса EMUI 10 до выхода полной версии ОС, но некоторые подробности всё же просочились в Сеть благодаря видео, показанным на прошлой неделе на конференции разработчиков (HDC). Теперь компания объявила о своих планах касательно развёртывания EMUI 10, основанной на Android Q.

Ранее стало известно, что P30 и P30 Pro станут первыми двумя устройствами, которые получат EMUI 10, а вскоре после них – серия Mate 20. Позже выяснилось, что обновление ОС до конца сентября получат: Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X и Mate 20 RS. Единственный, кто отсутствует в этом списке – Mate 20 Lite, похоже, что для него EMUI 10 будет готова несколько позже.

Несколько смартфонов Honor также получат возможность установить EMUI 10 до конца следующего месяца, хотя для них та же ОС будет называться Magic UI 3.0. Первоначально она появится в версиях Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2. Очевидно, что Huawei выпустит финальные версии ОС EMUI 10 и Magic UI 3.0 не раньше выхода серии Mate 30, которая ожидается в следующем месяце.